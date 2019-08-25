큰사진보기 [오마이포토] '어쩔수가없다' 박찬욱 감독 ⓒ 이정민



박찬욱 감독이 19일 오전 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에서 배우들의 이야기를 듣고 있다.



한국영화로는 13년 만에 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청된 <어쩔수가없다>는 평범한 인물이 갑작스럽게 해고된 후 점차 변화하는 이야기로 현대인이라면 누구나 마주할 수 있는 현실적인 상황을 담아내고 있다.



<어쩔수가없다>는 추리소설의 대가 웨스트레이크(Donald E. Westlake)의 <엑스(The Ax)>를 원작으로 한 작품으로 박 감독은 "영화로 만들고 싶었는데 20년 가까이 지났다"며 "이 작품만큼 영화화하고 싶었던 미스터리 소설은 없었다"고 밝혔다.



박찬욱 감독은 최근 미국작가협회에서 제명된 것에 대해, 미국작가협회가 2023년 파업 기간 중 자신이 시나리오 집필을 했다고 봤지만 충분한 근거를 대며 시나리오 작업을 하지 않았다고 소명한 바 있다.





큰사진보기 '어쩔수가없다' 제작보고회 이병헌 배우와 손예진 배우가 19일 오전 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에서 촬영장 뒷이야기를 전하며 웃고 있다. ⓒ 이정민

