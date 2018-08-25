큰사진보기 [오마이포토] 조국, 김대중 전 대통령 묘역 참배 ⓒ 공동취재사진



고 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 오후 조국 전 조국혁신당 대표가 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다.





