[오마이포토] 조국, 김대중 전 대통령 묘역 참배 ⓒ 공동취재사진
고 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 오후 조국 전 조국혁신당 대표가 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다.
조국, 김대중 전 대통령 묘역 참배 고 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 오후 조국 전 조국혁신당 대표가 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다.
ⓒ 공동취재사진
조국, 김대중 전 대통령 묘역 참배 고 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 오후 조국 전 조국혁신당 대표가 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다.
ⓒ 공동취재사진
조국, 김대중 전 대통령 묘역 참배 고 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 오후 조국 전 조국혁신당 대표가 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다.
ⓒ 공동취재사진
조국, 김대중 전 대통령 묘역 참배 고 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 오후 조국 전 조국혁신당 대표가 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다.
ⓒ 공동취재사진
조국, 김대중 전 대통령 묘역 참배 고 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 오후 조국 전 조국혁신당 대표가 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다.
ⓒ 공동취재사진
조국, 김대중 전 대통령 묘역 참배 고 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 오후 조국 전 조국혁신당 대표가 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다.
ⓒ 공동취재사진
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고