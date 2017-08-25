큰사진보기 [오마이포토] 2차 토론회 참석한 국민의힘 당 대표 후보들 ⓒ 국회사진기자단



큰사진보기 국민의힘 김문수(왼쪽부터), 조경태, 안철수, 장동혁 당 대표 후보가 17일 서울 여의도 KBS에서 2차 TV토론회에 앞서 포즈를 취하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





