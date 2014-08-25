큰사진보기 [오마이포토] 인사하는 전한길-김문수 ⓒ 공동취재사진



국민의힘 전당대회 합동연설회를 방해해 당 윤리위원회에 회부된 한국사 강사 전한길씨가 14일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 참석하기 전 농성 중인 김문수 당 대표 후보와 인사하고 있다.





