[오마이포토] ⓒ 권우성
전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다.
전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다. 서부지법 폭동이 발생하기 전 합법적으로 집회를 진행했다면 당시 생중계 영상을 보여주고 있다. ⓒ 권우성
전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다. ⓒ 권우성
전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다. ⓒ 권우성
전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다. ⓒ 권우성
전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다. 기자회견 도중 빗물이 얼굴에 떨어지자 손수건으로 닦고 있다. ⓒ 권우성
전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다. ⓒ 권우성
전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다. ⓒ 권우성
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고