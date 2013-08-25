큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다.





큰사진보기 전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다. 서부지법 폭동이 발생하기 전 합법적으로 집회를 진행했다면 당시 생중계 영상을 보여주고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 전광훈 목사가 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 긴급기자회견을 열어 서부지법 폭동 배후 및 횡령 의혹 등을 전면 부인했다. 기자회견 도중 빗물이 얼굴에 떨어지자 손수건으로 닦고 있다. ⓒ 권우성





