큰사진보기 [오마이포토] 민주노총 위원장 출신 김영훈 고용노동부장관, 민주노총 방문 ⓒ 이정민



민주노총 위원장 출신인 김영훈 고용노동부장관이 12일 오후 서울 중구 민주노총을 방문, 산별위원장 등 참석자들에게 인사를 하고 있다.





큰사진보기 민주노총 위원장 출신 김영훈 고용노동부장관, 민주노총 방문 민주노총 위원장 출신인 김영훈 고용노동부장관이 12일 오후 서울 중구 민주노총을 방문, 자신을 기다리던 라이더 노동자들의 요구사항을 전달받은 뒤 현장에서 쓰러진 노동자를 추모하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주노총 위원장 출신 김영훈 고용노동부장관, 민주노총 방문 민주노총 위원장 출신인 김영훈 고용노동부장관이 12일 오후 서울 중구 민주노총을 방문, 양경수 위원장과 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주노총 위원장 출신 김영훈 고용노동부장관, 민주노총 방문 민주노총 위원장 출신인 김영훈 고용노동부장관이 12일 오후 서울 중구 민주노총을 방문, 양경수 위원장의 모두발언을 들으며 메모를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주노총 위원장 출신 김영훈 고용노동부장관, 민주노총 방문 민주노총 위원장 출신인 김영훈 고용노동부장관이 12일 오후 서울 중구 민주노총을 방문, 양경수 위원장과 산별위원장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이정민

