[오마이포토] 전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석

등록25.08.12 10:32 수정 25.08.12 10:32 이정민(gayon)
[오마이포토] 전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석 ⓒ 이정민


전하규 국방부 대변인이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. 해병대예비역연대 회원들이 문 앞에서 피케팅을 하고 있다.

