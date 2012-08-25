큰사진보기 [오마이포토] 전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석 ⓒ 이정민



전하규 국방부 대변인이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. 해병대예비역연대 회원들이 문 앞에서 피케팅을 하고 있다.





