[오마이포토] 전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석 ⓒ 이정민
전하규 국방부 대변인이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. 해병대예비역연대 회원들이 문 앞에서 피케팅을 하고 있다.
전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석 전하규 국방부 대변인이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석 전하규 국방부 대변인이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석 전하규 국방부 대변인이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석 전하규 국방부 대변인이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석 전하규 국방부 대변인이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
전하규 국방부 대변인, 참고인 신분으로 2차 출석 전하규 국방부 대변인이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고