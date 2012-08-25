[오마이포토] 국민의힘 임종득 의원, 피의자 신분으로 소환 ⓒ 이정민
국민의힘 임종득 의원(윤석열 정부 당시 국가안보실 2차장)이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 직권남용 권리행사 방해 등의 혐의를 받는 피의자 신분으로 소환되고 있다.
해병대예비역연대, 순직해병 특검팀 앞 피켓팅 해병대예비역연대 회원들이 12일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀 앞에서 피켓팅을 하고 있다. ⓒ 이정민
