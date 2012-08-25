큰사진보기 [오마이포토] 영장심사 출석한 김건희, 취재기자 질문엔 '묵묵부답' ⓒ 사진공동취재단



자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 배우자)씨가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.



김씨는 "'아무것도 아닌 사람' 발언의 의미가 무엇인지", "명품 선물 관련 진술은 사실인지" 등을 묻는 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관한 채 321호 법정으로 향했다.





