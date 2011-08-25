큰사진보기 [오마이포토] 징계 절차 착수한 날 당사 등장한 전한길 ⓒ 남소연





국민의힘 전당대회 방해 논란 당사자인 전한길씨가 당 윤리위원회의 징계 절차가 시작된 11일 서울 여의도 당사에서 김근식 최고위원 후보에 대한 징계 요구서를 전달하기에 앞서 입장을 밝히고 있다.



국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 전당대회 합동연설회에서 '윤석열 어게인(again)'을 주장하며 선동에 나선 한국사 강사 출신 전한길씨에 대한 징계 절차에 돌입했다.





큰사진보기 징계 절차 착수한 날 당사 등장한 전한길 국민의힘 전당대회 방해 논란 당사자인 전한길씨가 당 윤리위원회의 징계 절차가 시작된 11일 서울 여의도 당사에서 김근식 최고위원 후보에 대한 징계 요구서를 전달하기에 앞서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 징계 절차 착수한 날 당사 등장한 전한길 국민의힘 전당대회 방해 논란 당사자인 전한길씨가 당 윤리위원회의 징계 절차가 시작된 11일 서울 여의도 당사에서 김근식 최고위원 후보에 대한 징계 요구서를 전달하기에 앞서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 징계 절차 착수한 날 당사 등장한 전한길 국민의힘 전당대회 방해 논란 당사자인 전한길씨가 당 윤리위원회의 징계 절차가 시작된 11일 서울 여의도 당사에서 김근식 최고위원 후보에 대한 징계 요구서를 전달하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 징계 절차 착수한 날 당사 등장한 전한길 국민의힘 전당대회 방해 논란 당사자인 전한길씨가 당 윤리위원회의 징계 절차가 시작된 11일 서울 여의도 당사에서 김근식 최고위원 후보에 대한 징계 요구서를 전달한 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 남소연





추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기