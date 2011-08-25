큰사진보기 [오마이포토] 한미연합군사연습 완전중단으로 평화의 첫발을 내딛자! ⓒ 이정민



광복 80년 평화·주권·역사정의 실현 8.15범시민대회 추진위원회 주최로 11일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '쪼개기 훈련은 기만이다! 한미연합군사연습 완전중단으로 평화의 첫발을 내딛자!' 기자회견 참석자들이 한미연합군사연습 을지프리덤 실드 완전 중단을 촉구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "18일부터 28일까지 예정된 한미연합군사연습 '을지 자유의 방패'(을지프리덤실드, UFS)는 선제공격과 참수작전, 점령 및 안정화를 주요 내용으로 하는 군사연습으로 야외기동훈련을 8월과 9월에 나누어 실시한다고 해서 그 위험성과 적대성이 분산되는 것은 아니다"라고 주장했다.



이들은 "이재명 정부는 취임직후 대북방송 중단 및 확성기 철거, 대북전단 살포를 저지하며 남북관계 유화 제스처를 보냈다. 또한 계엄의 명분을 위해 전쟁을 유발하려 했던 윤석열을 끌어내리고 새로 들어선 이재명 정부가 남북관계에서 윤석열과는 다른 길을 갈 것이라는 기대가 높다"며 "이런 상황에서 한반도 긴장을 높여왔던 한미연합연습을 그대로 강행하게 된다면 그간의 이재명 정부의 유화 제스처의 의미를 퇴색하게 할 것이다"라고 지적했다.





큰사진보기 한미연합군사연습 완전중단으로 평화의 첫발을 내딛자! 광복 80년 평화·주권·역사정의 실현 8.15범시민대회 추진위원회 주최로 11일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '쪼개기 훈련은 기만이다! 한미연합군사연습 완전중단으로 평화의 첫발을 내딛자! 기자회견'에서 참석자들이 한미연합군사연습 을지프리덤 실드 완전 중단을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

