큰사진보기 [오마이포토] 미얀마 8888 민주항쟁 37주기… 시민사회, 이재명 정부 향해 '미얀마 민주주의 지지' 촉구





미얀마 민주주의를 지지하는 한국시민사회단체모임 회원들과 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가들이 8일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 이재명 정부에 미얀마 민주주의 회복을 위한 적극적인 외교·인도적 지원을 촉구했다.



이날 기자회견은 1988년 8월 8일 미얀마에서 발생한 8888 민주항쟁 37주기를 맞아 진행됐다. 한국과 미얀마 시민들은 이재명 정부에 미얀마 민주주의 지지 정책을 요구하는 서명 캠페인을 벌였으며, 약 2,800명의 서명을 받아 청원서를 대통령실에 전달했다.



기자회견 참가자들은 2025년 12월 예정된 미얀마 군부 총선을 "학살과 탄압을 지속하는 쿠데타 세력의 정당화 시도"라고 규정하며 "한국 정부가 이를 명확히 규탄하고 중단을 촉구해야 한다"라고 주장했다. 또한 한국 기업의 군부 협력 전면 조사, 미얀마 이주민 인도적 체류 보장, 군부 관계자 초청 금지, 피난민 인권보호를 위한 국제 협력 강화 등을 요구했다.



이들은 "군대의 총부리에 맞서 싸운 1980년 광주, 1988년 양곤, 2024년 서울 국회 앞의 '빛의 혁명'이 하나로 이어져 있다"라며 "한국 정부는 말이 아닌 행동으로 미얀마 시민 편에 서야 한다"라고 강조했다. 특히 이재명 대통령이 과거 경기도지사 시절 미얀마 민주주의를 공개 지지했던 점을 언급하며, "민주주의 수호를 외친 시민들의 뜻이 정부의 미얀마 정책에 반영돼야 한다"라고 요구했다.





미얀마 8888 민주항쟁 37주기… 시민사회, 이재명 정부 향해 '미얀마 민주주의 지지' 촉구



기자회견에 참석한 인권운동네트워크바람 명숙 활동가는 "오늘은 1988년 8월 8일, 미얀마 민중이 민주주의를 지키기 위해 항쟁한 날이다"라며 "한국 정부가 국제사회의 일원으로서 책임을 다하라는 요구를 전하기 위해 이 자리에 섰다"라고 말했다.



명 활동가는 "2024년 말 한국 민중이 독재를 막아내기 위해 치열하게 싸웠다"라며 "그 흐름이 전 세계로 퍼지길 바란다. 첫발을 민중이 뗀 것처럼 한국 정부도 국제사회에서 맡은 역할을 다해야 한다"라고 강조했다.



그는 "인권과 민주주의가 한 나라의 법과 제도에만 갇혀 있으면 발전할 수 없다"라며 "전 세계 민중들의 연대와 정부들의 국제적 책임 이행이 필요하다"라고 말했다. 이어 "작은 행동이라도 각국 정부와 국제사회가 부여한 최소한의 의무를 다하도록 만든다면 변화는 조금씩 일어날 것이다"라고 한국 정부의 역할을 촉구했다.





미얀마 민주주의를 지지하는 한국시민사회단체모임 회원들과 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가들이 8일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 이재명 정부에 미얀마 민주주의 회복을 위한 적극적인 외교·인도적 지원을 촉구했다.





미얀마 민주주의를 지지하는 한국시민사회단체모임 회원들과 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가들이 8일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 이재명 정부에 미얀마 민주주의 회복을 위한 적극적인 외교·인도적 지원을 촉구했다.











