[오마이포토] 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 ⓒ 이정민
임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다.
임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고