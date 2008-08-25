큰사진보기 [오마이포토] 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 ⓒ 이정민



임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다.





큰사진보기 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민





추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기