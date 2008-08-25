[오마이포토] 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 특검 2차 출석

등록25.08.08 10:24 수정 25.08.08 10:25 이정민(gayon)
[오마이포토] 임기훈 전 국방비서관, 참고인 신분으로 2차 출석 ⓒ 이정민


임기훈 전 국방비서관(현 국방대학교 총장)이 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 신분으로 2차 출석하고 있다.

