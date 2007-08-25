큰사진보기 [오마이포토] 택배노동자 과로사 방지를 위한 3차 사회적 합의, 다시 시작하라! ⓒ 이정민



전국서비스산업노동조합연맹, 농민의길, 민주노점상전국연합, 녹색소비자연대, 참여연대, 민생경제연구소, 택배기사님을응원하는시민모임, 택배노동자과로사대책위원회, 전국택배노동조합은 7일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 '택배노동자 과로사 방지를 위한 3차 사회적 합의, 이제 다시 시작해야 합니다! 노동자·농민·빈민·소비자·시민사회 공동기자회견'을 열고 '택배노동자 과로사 방지를 위한 3차 사회적 합의 추진'을 촉구했다.



기자회견 참석자들은 "역대급 폭염과 폭우로 과로가 누적되고 있고, 이 시기가 지나면 추석 성수기와 물량 폭증 시기가 다가온다"며 "이대로 간다면 또다른 언제 어떤 사고가 터질지 알 수가 없어 너무 불안하다"고 우려했다.



이들은 "사회적 대화를 통해 쿠팡을 1,2차 사회적합의에 동참시켜 분류작업 문제, 주 60시간 이상 과로노동 문제를 해결하고 새벽배송에 대한 근본적 개선책과 주7일 배송에 따른 택배노동자들의 건강권 보호 방안이 마련되어야 한다"며 "정부여당은 택배 과로 방지 3차 사회적합의를 추진하여 제대로된 대책들이 쿠팡과 택배현장에서 조속히 마련될 수 있도록 해야한다"고 강조했다.





큰사진보기 택배노동자 과로사 방지를 위한 3차 사회적 합의, 다시 시작하라! 전국서비스산업노동조합연맹, 농민의길, 민주노점상전국연합, 녹색소비자연대, 참여연대, 민생경제연구소, 택배기사님을응원하는시민모임, 택배노동자과로사대책위원회, 전국택배노동조합 주최로 7일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '택배노동자 과로사 방지를 위한 3차 사회적 합의, 이제 다시 시작해야 합니다! 노동자·농민·빈민·소비자·시민사회 공동기자회견'에서 참석자들이 택배노동자 과로사 방지를 위한 3차 사회적 합의 추진을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

