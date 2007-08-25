큰사진보기 [오마이포토] 긴급행동-트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! ⓒ 이정민



자주통일평화연대 주최로 7일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '긴급행동 트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 서울 행동'에서 참석자들이 피케팅 및 퍼포먼스를 하고 있다.



이들은 "최근 한미 외교장관이 합의한 '동맹 현대화'는 실상 미국의 대중국 봉쇄 전략에 한국을 전초기지로 동원하고, 군사적·경제적 부담을 한국이 떠안으라는 요구"라며 "이는 단순한 비용 문제가 아니라, 대만해협과 남중국해 등에서 미중 충돌 시 미국 편에 서라는 강요로 이어질 수 있는, 중대한 안보 위협이다"라고 지적했다.



자주통일평화연대는 또한 "하지만 중국과 인접한 한국은 대중국 갈등을 자초할 이유가 없다"며 "미국 주도의 무기 구매·배치, 주한미군의 대만해협 개입 용인, 동맹의 역외 확장 문제는 국민적 토론과 공론화가 반드시 필요한 사안"이라고 강조했다.





큰사진보기 긴급행동-트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 자주통일평화연대 주최로 7일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '긴급행동 트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 서울 행동'에서 참석자들이 피켓팅 및 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 긴급행동-트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 자주통일평화연대 주최로 7일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '긴급행동 트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 서울 행동'에서 참석자들이 피켓팅 및 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 긴급행동-트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 자주통일평화연대 주최로 7일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '긴급행동 트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 서울 행동'에서 참석자들이 피켓팅 및 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 긴급행동-트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 자주통일평화연대 주최로 7일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '긴급행동 트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 서울 행동'에서 참석자들이 피켓팅 및 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 긴급행동-트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 자주통일평화연대 주최로 7일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '긴급행동 트럼프 안보위협 저지! 굴욕동맹 거부! 서울 행동'에서 참석자들이 피켓팅 및 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민





추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기