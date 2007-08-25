[오마이포토] 우원식 국회의장, 참고인 신분으로 출석 ⓒ 이정민
우원식 국회의장이 7일 오전 서울 서초구 내란특검팀에 참고인 신분으로 출석하고 있다.
우원식 국회의장, 참고인 신분으로 출석 우원식 국회의장이 7일 오전 서울 서초구 내란특검팀에 참고인 신분으로 출석하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 이정민
우원식 국회의장, 참고인 신분으로 출석 우원식 국회의장이 7일 오전 서울 서초구 내란특검팀에 참고인 신분으로 출석하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 이정민
