천주교정의구현전국사제단 주관으로 28일 오후 서울 중구 정동프란치스코 회관 대성당에서 열린 10.29 이태원 참사 2주기 추모미사에서 유가족들이 기도를 하고 있다.





10.29 이태원 참사 2주기 천주교 추모미사 천주교정의구현전국사제단 주관으로 28일 오후 서울 중구 정동프란치스코 회관 대성당에서 열린 10.29 이태원 참사 2주기 추모미사에서 한 유가족이 팬플룻 연주되는 'Fly Me to the Moon'을 들으며 미소짓고 있다. ⓒ 이정민