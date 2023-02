큰사진보기 [오마이포토] 김현중, 작은 응원 ⓒ 이정민



김현중 가수가 27일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 정규 3집 앨범 < MY SUN > 발매 쇼케이스에서 신곡 'MY SUN'과 '날 사랑하게 만들 거야' 등을 선보이고 있다.



'MY SUN'은 세계 최초로 달에 도착해 달의 뒷면을 마주한 최초의 인간인 마이클 콜린스의 생을 모티브로 자신의 삶에서 가장 소중한 것이 가족과 친구, 팬이라는 깨달음을 자작곡으로 풀어낸 작품이다.



