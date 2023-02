큰사진보기 [오마이포토] '하우' 건실함 폭발 ⓒ 이정민



보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)가 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 타이틀 곡 'How Are You'를 선보이고 있다.



< HOW R U >는 어두운 현실을 자신들만의 개성으로 치유하고 꿈과 희망이 주는 존재로 거듭나겠다는 스토리를 담은 앨범으로, 'How Are You'는 소중한 사람의 하루 안부를 걱정하는 메시지를 일상적이고 현실적인 가사로 담아낸 곡이다.



