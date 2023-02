큰사진보기 [오마이포토] '하우' 세상 치유 위해 데뷔 ⓒ 이정민



보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)가 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다.



그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다.



큰사진보기 '하우' 세상 치유 위해 데뷔 보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)가 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '하우' 정근, 행복 배달원 보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)의 정근이 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '하우' 찬용, 밝은 에너지 담당 보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)의 찬용이 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '하우' 주호, 귀욤 뽀짝 최장신 보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)의 주호가 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '하우' 지민, 보스의 하트 보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)의 지민이 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '하우' 루이, 매력덩어리 악동 보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)의 루이가 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '하우' 민용, 의젓한 패션 리더 보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)의 민용이 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '하우' 서빈, 막내의 애교 보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)의 서빈이 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '하우' 세상 치유 위해 데뷔 보이그룹 하우(HAWW. 지민, 민용, 찬용, 정근, 주호, 서빈, 루이)가 23일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니 앨범 < HOW R U > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 그룹명 하우(HAWW)는 'HEAL ALL THE WORLD WIDE'라는 뜻으로 세상을 치유하고 사람들에게 꿈과 희망을 주겠다는 포부를 담고 있다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기