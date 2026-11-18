▲ 한 누리꾼은 지난 15일 인터넷 커뮤니티 디시인사이드 한 갤러리에 익명으로 올린 글에서 "초소형 카메라가 단추처럼 달린 셔츠와 그에 연동된 AI 스마트폰으로 수능을 봐 24년도 평백(평균 백분위) 98.6으로 수도권에 위치한 의대에 진학했다"고 주장했다. 2023년 11월 시행한 2024학년도 수능에서 AI 부정행위를 했다는 주장으로 보이나 진위 여부는 확인되지 않았다. ⓒ 디시인사이드