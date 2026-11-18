▲ 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 8일 앞으로 다가온 11일 서울 용산구 서울특별시교육청에서 열린 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수 중 스마트안경이 문제지 위에 놓여있다. ⓒ 연합뉴스 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험(아래 수능)을 앞두고 인공지능(AI) 기술을 이용한 부정행위 우려가 확산되고 있다. 특히 3년 전인 지난 2023년 11월 치른 2024학년도 수능에서 AI 부정행위로 수도권 의과대학에 합격했다고 주장하는 '자백글'까지 등장해 혼란을 부추겼다. 한 누리꾼은 지난 15일 인터넷커뮤니티 디시인사이드 한 갤러리 게시판에 익명으로 올린 글에서 "셔츠에 단추처럼 달린 초소형 카메라와 연동한 AI 스마트폰으로 수능을 봐 2024학년도 백분위 평균 98.6(1등급 최상위권)을 받아 수도권 의대에 진학했다"고 주장했다. ▲ 한 누리꾼은 지난 15일 인터넷 커뮤니티 디시인사이드 한 갤러리에 익명으로 올린 글에서 "초소형 카메라가 단추처럼 달린 셔츠와 그에 연동된 AI 스마트폰으로 수능을 봐 24년도 평백(평균 백분위) 98.6으로 수도권에 위치한 의대에 진학했다"고 주장했다. 2023년 11월 시행한 2024학년도 수능에서 AI 부정행위를 했다는 주장으로 보이나 진위 여부는 확인되지 않았다. ⓒ 디시인사이드 2024학년도 수능 당시 생성형 AI로는 국어-수학 절반도 못 맞춰 해당 자백글의 진위 여부를 떠나, 2024학년도 수능일인 2023년 11월 당시 챗GPT 등 생성형 AI 최신 기술을 활용하더라도 수도권 의대 진학에 필요한 수능 상위권 성적을 내는 건 어렵다는 반박도 있다. 지난 수년간 수능을 활용한 생성형 AI 비교 평가 연구를 진행한 김시호 연세대 첨단융합공학부 교수는 17일 <오마이뉴스> 인터뷰에서 "2023년 11월 당시 AI 기술로는 수도권 의대에 합격할 정도 성적을 내는 게 불가능했다"고 말했다. 당시 오픈AI에서 이미지 입력 기능이 포함된 챗GPT-4V(비전) 버전이 일반에 공개돼 사진 속 문제를 읽고 분석하는 것이 기술적으로는 가능했지만, 당시 챗GPT-4.0 버전의 수능 국어, 수학 영역 정답률은 절반 수준에 그쳤다. 김시호 교수 연구팀과 주식회사 애나 연구팀이 지난 2024년 1월 발표한 연구 결과에 따르면, 챗GPT 4.0 버전을 사용해 2023학년도 수능 문제를 풀었을 때 영어는 80점 이상을 기록했지만, 국어와 수학 영역 정답률은 각각 48%였다. 상대적으로 난이도가 상승한 2024학년도 수능 문제 풀이에서 국어 영역은 6점 상승했지만, 영어 영역과 수학 영역은 각각 9점과 5점 하락한 것으로 나타났다. 다음은 김시호 교수와 17일 진행한 일문일답이다. - 2024학년도 수능 당시 AI 기술로 수도권 의대 합격이 가능한 점수를 낼 수 있었나? "2023년 11월에는 불가능했다. 그때는 앤트로픽('클로드 3'은 2024년 3월 출시)도 알려지기 전이었고 챗GPT 최신 모델(당시 4.0 버전)로도 영어는 80점대 후반 정도가 나왔지만 수학은 40점대(3.5는 20점대) 수준이어서, 그 정도로 의대를 가는 건 불가능했다. 연도를 헷갈렸거나 허위 주장이다." - 그렇다면 2025학년도 수능(2024년 11월 시행)이었다면 가능했을까? "그때도 어렵다. 수능 문제 풀이 성능은 챗GPT-5(2025년 8월 출시)가 나오고 나서 확 좋아졌다. 챗GPT-4.0 버전으로는 기껏해야 수능 3등급 정도 수준이었다. 영어 점수는 잘 나올 수 있지만 복잡한 수학이나 물리 문제 풀이는 어려웠다. 그때는 (이미지 인식 가능한) '싱킹 모드(추론 모드)'가 들어가기 전이었고, (추론 기능을 결합한 챗GPT-5가 나오면서) 복잡한 수학 연산 등 인공지능 기술이 한 발짝 발전했다." - 어느 시점부터 AI로 수능에서 만점이 가능했나? "올해 들어 챗GPT-5.5 버전(2026년 4월 23일 공개)에서 수능 만점이 나왔다. 지난 6월 우리가 진행한 실험에서도 2026학년도 수능 전 과목 450점 만점 기준 446.5점으로 3문제 정도 틀렸다. 하지만 2023년 11월 당시에는 의대는 고사하고 서울 4년제 대학 갈 수준도 안 된다. 그 당시 AI는 도면과 표를 잘 이해하지 못했다. 국어 영역에서 50점 정도 받은 것도 문제에 들어간 표와 상자 표시를 제대로 이해하지 못해 나온 오답 때문이다." - 2024학년도 수능에서 카메라를 사용했다고 주장했는데, 당시 AI의 이미지 인식 기술은 어느 정도였나. "우리 실험은 수능 문제지를 PDF(전자문서) 파일로 전환해 진행했고 표는 수작업으로 입력했다. 당시 카메라로 찍으면 AI가 수학 수식이나 도표를 잘 이해하지 못했다. 카메라로 이미지를 입력했더라도 수도권 4년제 대학 합격하는 점수도 얻을 수 없었다. AI 기술로는 2024년까지도 못 했고 2025년 후반부에 획기적으로 발전해 2026년 들어오면서 수능 만점을 받을 수 있는 수준이 됐다." 2025년 추론 기능 결합한 챗GPT-5 버전 이후 수능 문제 풀이 성능 향상 ▲ 생성형 AI 세대별 수능 수학 영역 평균 점수변화(자료 : 2026..8. 학술지 'Journal of Platform Technology'에 실린 김윤정-김시호 교수 논문 <대학수학능력시험을 활용한 생성형 인공지능 거대언어모델의 학업 능력 평가> '수학 영역 평균 점수의 세대별 발전(2023년→2026년)' 바탕으로 인포그래픽은 구글 AI로 구성) ⓒ 오마이뉴스 네이버클라우드와 카이스트 공동 연구진이 지난해 2월 발표한<한국 교육 표준을 이용한 멀티모달 생성형 AI 평가> 논문에서도 2024학년도 수능 전 과목 시험지를 이미지로 입력해 당시 주요 멀티모달 생성형 AI(텍스트·이미지·음성 등 여러 형태의 데이터를 함께 이해하는 기술) 모델을 비교 평가한 결과, 가장 높았던 챗GPT-4o 정답률도 66.1%로 수능 3~4등급 수준에 그쳤다. 하지만 추론 기능을 결합한 생성형 AI가 나오면서, 수능 국어-수학 성적도 크게 상승했다. 오픈AI의 첫 추론 모델인 챗GPT o1-프리뷰는 2024년 9월 출시됐지만, 이미지 입력 기능을 지원하지 않는 텍스트 중심 모델이었고, 이미지 인식이 가능한 정식 o1 모델은 2025학년도 수능 이후인 2024년 12월 5일 공개됐다. 당시 o1-프리뷰는 국내 AI 스타트업 마커AI가 지난 2024년 12월 진행한 2025학년도 수능 국어 벤치마크 실험에서 1문제를 틀려 1등급에 해당하는 97점(원점수 기준. 표준점수 133점)을 기록했다. 당시 실험에서도 챗GPT-4o 국어 점수는 75점으로 4등급 수준에 그쳤다. 김시호 교수 연구팀이 지난 8월 학술지 'Journal of Platform Technology'(ICT플랫폼학회 발행, 제14권 4호)에 발표한 논문 <대학수학능력시험을 활용한 생성형 인공지능 거대언어모델의 학업 능력 평가>에 따르면, GPT-5.5는 2026학년도 수능 450점 만점에 446.5점(99.2%)으로 가장 높았다. 특히 과거 5.0 이하 모델에서 취약했던 수학·물리·국어에서도 만점이나 만점에 근접한 점수가 나온 것으로 나타났다. "2024학년도 수능에서 AI로 의대 진학" 주장은 '대체로 거짓' 2023년 11월(2024학년도 수능) 당시 챗GPT 등 생성형 AI 기술 수준을 감안하면, 카메라로 시험지를 촬영해 수도권 의대 합격선에 해당하는 성적을 내는 건 사실상 불가능했다. 2025년 말까지 수능 문제를 활용한 각종 생성형 AI 성능 평가 실험에서도 의대 합격선에는 크게 못 미쳤다. 실제 실행 여부를 떠나 3년 전 수능에서 AI 부정행위만으로는 의대 합격 가능성이 낮기 때문에 해당 주장은 '대체로 거짓'으로 판정한다. SNS·인터넷 커뮤니티 "2024학년도 수능에서 AI로 수도권 의대 합격" 검증 결과 이미지 검증결과 대체로 거짓 주장일 2026.11.15 출처 디시인사이드 한석원 갤러리 익명 게시글 '저도 사실 24수능에 초소형카메라와 ai스마트폰으로'(현재 삭제됨) 근거자료 김시호 연세대 첨단융합공학부 교수 오마이뉴스 전화 인터뷰(2026.11.18.)자료링크 머니투데이 보도, "수능 문제 풀이 능력으로 ChatGPT의 성능 향상 확인 가능"(2024.1.4.)자료링크 김윤정(인하대 일반대학원 도시재생학과 박사 과정)-김시호(연세대 교수), '대학수학능력시험을 활용한 생성형 인공지능 거대언어모델의 학업 능력 평가: 인간 평균 초월의 검증과 잔존 추론 오류의 분석'(Journal of platform technology, v.14 no.4, 2026년, pp.73 - 87)자료링크 AI타임스 보도, 'o1-프리뷰, 수능국어에서 97점으로 1등급 기록'(2024.11.22.)자료링크 박상희(네이버클라우드), 김기욱(카이스트·네이버클라우드), '한국 교육 기준에 따른 다중모달 생성형 AI 평가'(2025.1.21.)자료링크 #수능 #AI부정행위 #챗GPT #김시호