▲ 16일 오전 X(옛 트위터)와 일베(일간베스트저장소) 등 주요 인터넷 커뮤니티에 “이미 수능 뚫린 지 오래임.. 만점자 4배, 1개틀림 10배 상승”이라는 글이 확산됐다. 해당 글 작성자는 수능에 AI(인공지능)를 동원한 결과인 것처럼 주장했지만, 이는 2024학년도와 2026학년도 수능 국어 영어 표준점수 최고점자 숫자를 단순 비교한 것이었다. 최고점자 숫자는 수능 난이도 영향이 반영되며, 2025학년도의 경우 최고점자 숫자가 1055명에 달했다. ⓒ X계정 "이미 수능 뚫린 지 오래임. 만점자 4배, 1개 틀림 10배 상승" 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험(아래 수능)을 앞두고 인공지능(AI)과 스마트 안경 등을 활용한 부정행위 우려가 확산되고 있다. 이런 가운데 16일 X(옛 트위터), 일베(일간베스트저장소) 등 주요 인터넷 커뮤니티를 중심으로 "(수능 국어) 만점자 64→261명, 1개 틀림 59→600명"라며 "저 수능에서 AI 딸칵(부정행위자 뜻하는 은어- 편집자)한테 억울하게 밀려서 갈 수 있었을 학교 못 간 애들이 얼마나 많을지?"라는 주장이 확산됐다. 실제 AI를 악용한 부정행위 때문에 최근 수능 만점자가 증가한 게 사실인지 따져봤다. 수능 국어 최고점자, 전년 1055명에서 261명으로 감소 ▲ 수능 D-31, 고3의 시간 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 31일 앞으로 다가온 19일 오후 경남 창원시 마산합포구 성지여자고등학교에서 고3 학생이 야간자율학습(자습)을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 우선 해당 누리꾼이 인용한 수능 만점자 수는 수능 전 과목이나 국어 영역 만점자와 문제 1개 틀린 사람 숫자가 아니라, 2024학년도(2023년 11월 시행)와 2026학년도(2025년 11월 시행) 2년 사이 수능 국어 영역 표준 점수 최고점자와 차점자 숫자를 비교한 것이다. 대입 수능 출제와 시행 등을 주관하는 한국교육과정평가원은 매년 수능 전 과목 만점자 숫자만 발표할 뿐, 국어, 수학 등 영역별 만점자 숫자는 따로 공개하지 않고 있다. 최근 표준점수 최고점자 수는 해당 시험 난이도 영향을 직접적으로 받기 때문에, AI 부정행위가 영향을 미쳤다고 단정할 수 없다. 한국교육과정평가원은 16일 오후 <오마이뉴스>에 "표준점수는 집단의 특성이 반영돼 산출되는 것으로, 표준점수 최고점을 받은 인원 수는 당해연도 응시집단의 특성과 문제지 난이도 등의 영향을 받는다"라면서 "수능 전체 영역과 추이를 종합적으로 살펴볼 때, 해당 주장은 근거가 없다"라고 밝혔다. 한국교육과정평가원 "응시 집단 특성과 문제지 난이도 영향" 실제 최근 5년간 수능 국어 시험 난이도에 따라 표준점수 최고점과 최고점자 수가 오르내리는 경향이 뚜렷하게 나타났다. ▲ 최근 5년간 대입 수학능력시험(수능) 국어 영역 표준점수 최고점과 최고점자 숫자 변화. (자료 : 한국교육과정평가원 수능 채점 통계. 인포그래픽은 구글 AI 활용) ⓒ 오마이뉴스 전 과목 만점자가 단 1명에 불과해 역대급 '불수능'으로 알려졌던 2022학년도 수능 국어 영역 표준점수 최고점은 149점이었고 최고점자 수도 28명에 불과했다. 하지만, 상대적으로 문제가 쉽게 출제된 2023학년도에는 최고점이 134점으로 15점이나 낮아졌고, 최고점자 수는371명으로 크게 늘었다. 해당 게시글에 언급된 2024학년도엔 시험 난이도가 올라가면서 최고점이 다시 150점으로 올랐고 최고점자 수도 64명으로 크게 감소했다. 2025학년도엔 국어 영역 난이도가 낮아지면서 최고점자수는 1055명으로 급증했다. 하지만, 지난해 치른 2026학년도 수능에선 다시 난이도가 올라가면서 최고점자가 261명으로 1/4가량 줄었다. 한국교육과정평가원 관계자는 "AI 부정행위 때문에 수능 만점자가 증가했다면, 시험 난이도와 상관없이 만점자 숫자가 계속 늘어야 정상인데 그런 경향은 나타나지 않았다"라면서 "최근 세무사 시험 논란 때문에 불안감이 확산됐지만, 수능 감독관들의 노력으로 지금까지 부정행위를 철저하게 감독하고 있다"라고 밝혔다. 'AI 부정행위 때문에 수능 만점자 4배 증가' 주장은 '거짓' 2026학년도 수능 국어 표준점수 최고점자 수가 2024학년도 대비 4배 증가했지만, 전년( 2025학년도)과 비교하면 오히려 1/4 수준으로 감소했다. 따라서 "AI 부정행위 때문에 수능 만점자가 4배 증가했다"는 주장은 전년 대비 1/4로 감소했다는 중대한 사실을 누락했고 수능 시험 난이도가 미치는 영향을 간과해 '거짓'으로 판정한다. SNS·인터넷 커뮤니티 "(AI 부정행위에) 수능 뚫린 지 오래. 수능 만점자 4배, 1개 틀림 10배 상승" 검증 결과 이미지 검증결과 거짓 주장일 2026.11.16 출처 X(옛 트위터) 게시물(@choayeol**)과 일베 등 다수 인터넷 커뮤니티출처링크 근거자료 한국교육과정평가원, 수능 통계 - 연도별 채점 현황 자료자료링크 한국교육과정평가원, 2026학년도 대학수학능력시험 채점 결과 보도자료(2025.12.4.)자료링크 한국교육과정평가원, 2025학년도 대학수학능력시험 채점 결과 보도자료(2024.12.5.)자료링크 한국교육과정평가원, 2024학년도 대학수학능력시험 채점 결과 보도자료(2023.12.7.)자료링크 한국교육과정평가원 홍보실장 오마이뉴스 전화 인터뷰와 공식 답변(2026.11.16.)자료링크 검증 대상 X 게시물에서 인용한 원문 - X계정(@cnclakxn*****) 게시물(2026.11.16.)자료링크 X 게시물에서 인용한 원문에 첨부한 '2026 수능 국어 표준점수별 백분위 및 등급표' 출처 - '2026 대수능 Crux Table (국어/수학) [N2511])'(2025.12.5.)자료링크 #수능만점자 #한국교육과정평가원 #AI부정행위 #스마트안경 #수능