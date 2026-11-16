▲ 16일 오전 X(옛 트위터)와 일베(일간베스트저장소) 등 주요 인터넷 커뮤니티에 “이미 수능 뚫린 지 오래임.. 만점자 4배, 1개틀림 10배 상승”이라는 글이 확산됐다. 해당 글 작성자는 수능에 AI(인공지능)를 동원한 결과인 것처럼 주장했지만, 이는 2024학년도와 2026학년도 수능 국어 영어 표준점수 최고점자 숫자를 단순 비교한 것이었다. 최고점자 숫자는 수능 난이도 영향이 반영되며, 2025학년도의 경우 최고점자 숫자가 1055명에 달했다. ⓒ X계정