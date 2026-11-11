[검증대상]

▲ 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 자료를 살피고 있다. 2026.11.10 ⓒ 연합뉴스

"서울시 등 지방정부들이 다문화가족을 우대하는 제도가 문제 되고 있다."

다문화가족 구성원이 안정적인 가족생활을 영위하고 사회구성원으로서의 역할과 책임을 다할 수 있도록 함으로써 이들의 삶의 질 향상과 사회통합에 이바지함을 목적으로 한다.

[검증내용①]

▲ 이주여성을 위한 다문화산모도우미 2011년 9월 15일 오전 광주 북구 중흥동의 한 주택에서 다문화 산모도우미가 산모에게 아기 예방접종 등 육아정보를 알려주고 있다. 다문화 산모도우미는 산후조리, 신생아 돌보기 뿐 아니라 한국문화와 언어가 낯선 이주여성들에게 한국 육아 정보를 알려주고 통역 역할도 한다. ⓒ 연합뉴스

[검증내용②]

▲ 다문화가정 결혼 이민자 초청 '한낮의 시식공감' 행사 열려 2024년 7월 1일 서울 경복궁 소주방에서 열린 '한낮의 시식공감' 다문화가정 결혼 이민자 초청 행사에서 참석자들이 궁중음식을 맛보고 있다. ⓒ 연합뉴스

[보론]

▲ 통합행정 체계 해체 규탄 기자회견 9일 서울 국가인권위원회 앞에서 ‘경기도외국인복지센터협의회’ 주최로 열린 ‘통합행정 체계 해체 규탄 기자회견’에서 참석자들이 이주민 권리보장 체계 강화 등을 촉구하는 손피켓을 들고 있다. ⓒ 연합뉴스

[결론]

▲ 이재명 대통령의 이주민 관련 차별발언 규탄 전국이주인권시민사회노동단체 및 연대시민들이 3일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '이재명 대통령의 이주민 관련 차별발언 규탄 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민