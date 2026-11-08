[검증대상]

▲ 트럼프 2026년 11월 5일 목요일 미국 워싱턴 백악관 오벌실(집무실)에서 도널드 트럼프 대통령이 행정명령 서명 후 발언하는 동안, 'VETO(거부권)'라는 단어가 적힌 모자가 결연의 책상(Resolute Desk) 위에 놓여 있다. ⓒ 연합뉴스/AP

[검증내용①]

▲ 미국 미네소타주 DFL, 중간선거 투표 독려 2026년 11월 2일 미국 미네소타주 미네통카의 붐 아일랜드 브루잉(Boom Island Brewing)에서 열린 선거 유세 행사에서 민주당 전국위원회(DNC) 위원장 켄 마틴이 발언하고 있다. 마틴 위원장은 11월 3일 중간선거를 앞두고 민주농민노동당(DFL, 민주당 미네소타주 지부) 후보들과 함께 유세에 참석했다. ⓒ 연합뉴스/AFP

[검증내용②]

▲ 미국 텍사스 선거 2026년 11월 5일 미국 텍사스주 오스틴에서 기자회견을 하고 있는 지나 이노호사(Gina Hinojosa) 텍사스주지사 당선인. 52세의 변호사 겸 주 하원의원인 민주당 소속 지나 이노호사는 지난 11월 3일 중간선거에서 현직 공화당 주지사인 그레그 애벗을 꺾고 당선되었다. 그녀는 중도 성향 유권자들과 트럼프 행정부의 인기가 없는 중동 전쟁 및 치솟는 유가·생활물가에 실망한 유권자들의 표심을 공략하려는 새로운 세대의 민주당 정치인 중 한 명이다. ⓒ 연합뉴스/AFP

[검증내용③]

▲ 미국 선거 개표 현황 2026년 11월 3일 미국 캔자스주 오버랜드파크의 한 메리어트 호텔에서 열린 선거 승리 기념 연설에서, 캔자스주 미국 연방 상원의원 선거에 출마한 민주당의 애덤 해밀턴(Adam Hamilton) 후보에게 지지자들이 환호하고 있다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS

[보론]

▲ 미국 조지아주 선거 2026년 11월 4일 미국 조지아주 애틀랜타의 선거 캠프 사무실에서, 조지아주지사 선거에서 승리한 뒤 소감을 밝히고 있는 민주당의 키샤 랜스 보텀스(Keisha Lance Bottoms). 그녀는 이번 미국 중간선거를 통해 미국 역사상 최초로 주지사에 당선된 흑인 여성이 되었다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS

[검증 결과]

▲ 미국 선거-민주당원들 2026년 11월 3일 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 미국 중간선거 개표 방송 시청 파티에서 사람들이 환호하고 있다. 이 파티는 의회 진보 보좌관 협회(CPSA)와 워싱턴 메트로 지역 미국 민주사회주의자(MDC DSA)의 공동 주최로 개최되었다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS