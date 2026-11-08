[검증대상] 미국 민주당, PC주의를 버려서 승리했다?
▲ 트럼프 2026년 11월 5일 목요일 미국 워싱턴 백악관 오벌실(집무실)에서 도널드 트럼프 대통령이 행정명령 서명 후 발언하는 동안, 'VETO(거부권)'라는 단어가 적힌 모자가 결연의 책상(Resolute Desk) 위에 놓여 있다. ⓒ 연합뉴스/AP
당나귀(미국 민주당의 상징)가 코끼리(공화당의 상징)를 이긴 게 '정치적 올바름(PC·Political Correctness)', 소위 PC주의와의 결별 때문일까?
미국 민주당이 지난 3일 중간선거에서 공화당을 크게 이겼다. '블루 웨이브'를 넘어 '블루 쓰나미'라는 표현까지 등장했다. 민주당이 연방 상원과 하원을 모두 탈환하면서 도널드 트럼프 대통령의 정치적 운신의 폭이 좁아진 가운데, 국내에서도 다양한 해석과 평가가 나오고 있다.
특히 일부 온라인 커뮤니티에서는 미국 민주당이 PC주의자들과 거리를 두면서 승리했다거나, 과거와 달리 PC주의에 덜 우호적인 방향으로 바뀌었다는 주장이 제기되고 있다. 앞으로도 민주당이 PC주의를 주요 의제로 내세우지 않을 것이라는 전망도 나온다.
이는 민주당이 기존의 PC주의나 '워크(Woke)'와 결별했기 때문에 승리했다는 해석이다. 워크는 본래 인종차별 등 사회적 불의에 깨어 있다는 뜻이지만, 최근에는 성평등·소수자 권리를 옹호하는 진보진영을 비난하고 조롱하는 표현으로 자주 쓰인다.
이런 해석에는 민주당이 과거 '정체성 정치'에 치중하다 유권자들의 외면을 받았고, 이번에는 경제 문제에 집중해 대승했다는 인식이 깔려 있다. 실제로 이번 선거에서 민주당이 물가와 생활비 부담을 핵심 의제로 내세운 것은 사실이다.
그러나 선거운동의 우선순위 조정과 기존 가치·정책의 폐기를 등치할 수 있을까? 정말로 미국 민주당이 이번 선거에서 PC주의나 워크, 나아가 페미니즘 진영과 결별했는지, <오마이뉴스>가 확인해보았다.
[검증내용①] 미국 민주당, 차별금지·여성 권리 정책 여전히 중요시
민주당이 현재 공식 누리집에 제시하는 강령은 '민주주의 강화, 자유 보호와 형평성 증진'이라는 장 아래 여성의 권리, 인종적 형평성, 성소수자, 장애인, 원주민 부족 문제를 별도 항목으로 다룬다. 법률·정책·제도가 불평등을 심화하거나 기회의 평등을 가로막을 수 있다는 진단 덕분이다. 경제적 불평등과 인종차별을 별개의 문제로 떼어놓지도 않았다. 성소수자에 대해서는 평등법 제정, 트랜스젠더 학생 보호, 이른바 '전환치료' 반대를 명시했다.
▲ 미국 미네소타주 DFL, 중간선거 투표 독려 2026년 11월 2일 미국 미네소타주 미네통카의 붐 아일랜드 브루잉(Boom Island Brewing)에서 열린 선거 유세 행사에서 민주당 전국위원회(DNC) 위원장 켄 마틴이 발언하고 있다. 마틴 위원장은 11월 3일 중간선거를 앞두고 민주농민노동당(DFL, 민주당 미네소타주 지부) 후보들과 함께 유세에 참석했다. ⓒ 연합뉴스/AFP
이러한 기조는 2024년 대통령 선거 패배 이후에도 유지됐다. 2025년 12월 12일 개정된 민주당 당헌 제8조는 성별·인종·종교뿐 아니라 성적 지향, 성별 정체성과 표현 등에 따른 당무상의 차별을 금지한다. 중앙당과 주당에는 흑인·원주민·아시아계·히스패닉 등 소수집단과 여성·청년의 참여 및 대표성을 높이기 위한 적극적 조치를 시행하도록 했다.
민주당 전국위원회(DNC)는 3월 1일 여성의 역사 달 성명에서 성별 임금격차 해소, 여성 기업인 지원, 임신중지권 회복과 여성폭력방지법 강화를 약속했다. 같은 달 31일 트랜스젠더 가시화의 날에는 "트랜스젠더 공동체와 함께하겠다는 무조건적인 약속을 재확인한다"고 밝혔다. 올해 6월 1일 성소수자 인권의 달 성명에서도 "민주당은 물러서지 않을 것"이라고 밝혔다. 주거·의료 차별 철폐와 트랜스젠더의 안전을 위한 투쟁을 계속하겠다는 내용이다.
특히 선거를 불과 26일 앞둔 10월 8일, 켄 마틴 DNC 위원장과 아티 블랑코 부위원장은 '라틴계 여성 동일임금의 날'을 맞아 라틴계 여성과 백인 남성 사이의 임금격차를 지적했다. 이어 생활비 상승과 실질임금 하락을 트럼프의 책임으로 돌리며 "민주당은 전국적으로 조직을 구축하고 구체적인 계획을 갖고 라틴계 여성과 남성에게 직접 다가가고 있다"고 밝혔다. 라틴계 여성이라는 구체적인 집단이 겪는 임금격차를 인정하고, 이를 생활비 문제 및 경제정책과 연결했다.
여성의 권리에 있어서도 마찬가지였다. 민주당 하원선거위원회(DCCC)는 6월 24일 임신중지권을 전국적으로 보장하는 입법을 다수당 탈환 이후의 과제로 제시했다. 이처럼 당 차원의 공식 약속은 정체성 정치와의 '결별'이 아니라 정체성에 따른 차별과 경제·민생 문제를 함께 다루겠다는 기조였다. '정체성을 버리고 경제를 택했다'는 해석과 맞지 않는 것이다.
[검증내용②] 소수자 권리 옹호를 내걸고 이긴 후보들
매사추세츠주 연방 상원의원 에드 마키의 민주당 경선이 대표적이다. 경쟁자 세스 몰턴은 자신의 딸들이 트랜스젠더 선수와 경기하는 것을 원치 않는다고 발언한 것으로 유명세를 탔다. 마키는 이 발언을 반복적으로 문제 삼으며 이를 핵심 쟁점으로 만들었다. AP는 두 후보의 대결을 규정한 가장 중요한 의제가 트랜스젠더 권리였을 수 있다고 평가했다. 트랜스젠더 권리 옹호단체 '크리스토퍼 스트리트 프로젝트'도 마키 의원을 지원했다. 마키는 9월 1일 경선에서 승리했고, 11월 3일 본선에서도 공화당 후보를 꺾었다.
▲ 미국 텍사스 선거 2026년 11월 5일 미국 텍사스주 오스틴에서 기자회견을 하고 있는 지나 이노호사(Gina Hinojosa) 텍사스주지사 당선인. 52세의 변호사 겸 주 하원의원인 민주당 소속 지나 이노호사는 지난 11월 3일 중간선거에서 현직 공화당 주지사인 그레그 애벗을 꺾고 당선되었다. 그녀는 중도 성향 유권자들과 트럼프 행정부의 인기가 없는 중동 전쟁 및 치솟는 유가·생활물가에 실망한 유권자들의 표심을 공략하려는 새로운 세대의 민주당 정치인 중 한 명이다. ⓒ 연합뉴스/AFP
뉴욕주 연방 하원 당선인 클레어 발데스는 공식 공약에 아예 '퀴어와 트랜스젠더 해방'을 명시했다. 성별 정체성에 따른 시설 이용과 학교 스포츠 참여를 보장하고, 성별확정 의료를 보편적 건강보험에 포함하겠다고 약속했다.
발데스는 단기적인 정치적 이익을 위해 성소수자를 버리자는 전략을 "도덕적으로 정당화할 수 없고 효과적이지도 않다"고 비판했다. 노동·의료·주거 의제에서 정체성을 지운 것이 아니라, 특정 집단이 겪는 차별을 함께 해결하겠다는 접근이었다.
뉴햄프셔주 연방 상원 선거에서 이긴 크리스 파파스도 성소수자 평등을 독립 공약으로 제시했다. 고용·주거 등의 차별금지와 동성혼 보호를 강조했고, 선거 홈페이지에는 공개적으로 동성애자임을 밝힌 첫 남성 상원의원이 되겠다는 목표도 적었다.
보수 성향이 강했던 텍사스주에서는 지나 이노호사가 주지사에 당선됐다. 이노호사는 8월 31일 공개한 선거광고 '그녀의 이야기'에 자신의 임신과 아기의 죽음을 담았다. 생존이 어렵다는 진단에도 출산하기로 결정한 경험을 이야기하며 '선택'을 강조했다.
그는 9월 6일 CNN 인터뷰에서 "나는 여성의 선택권을 믿는다"고 밝혔다. 자신이 출산을 선택했다는 경험을 다른 여성의 임신중지권을 부정하는 근거로 삼지 않은 것이다. 캠프는 이 광고에 최소 100만 달러 규모의 광고비 집행을 발표했다.
미시간주 연방 상원 당선인 압둘 엘사예드는 보편적 의료보험에 미성년자의 성별확정 의료를 포함하겠다는 입장으로 공격받았다. 그러나 8월 폭스뉴스 인터뷰에서 의료적 판단은 의사·부모·환자가 내려야 한다고 맞섰다.
페미니즘 단체와의 연대도 이어졌다. 전미여성기구 정치행동위원회(NOW PAC)는 9월 28일 연방선거 후보 141명에 대한 지지를 발표했다. 임신중지권, 여성 폭력 근절, 인종적 정의와 성소수자 권리 등을 기준으로 삼았다. '페미니스트 머저리티 PAC'의 지지 명단에는 텍사스 연방 상원 당선인 제임스 탈라리코도 포함됐다.
진보 블록 역시 배제되지 않았다. 미국 민주사회주의자들(DSA)은 43개 주의 130개 넘는 지역조직이 선거에 참여했다고 발표했다. NPR의 11월 4일 갱신 보도에 따르면 전국조직 또는 지역조직의 지지를 받은 연방 하원 신규 당선인은 발데스 등 6명이다. 이들은 보편적 의료·보육뿐 아니라 이민세관단속국(ICE) 폐지까지 주장하며 소수자의 권리를 강조했다. 민주당이 강성 진보세력과 결별해서 승리했다는 주장은 사실관계가 맞지 않은 셈이다.
[검증내용③] 주요 전장은 경제… 일부 후보, 정책 바꿨지만 차별금지 명확히
민주당이 문화·정체성 논쟁보다 경제를 전면에 내세웠다는 분석에는 분명 근거가 있다. 공화당은 트랜스젠더 쟁점을 집중 공략했다. AP가 광고분석업체 애드임팩트 자료를 인용한 보도에 따르면, 10월 25일까지 공화당 측이 관련 공격 TV 광고에 투입한 금액은 약 1억8300만 달러였다. 민주당 측 관련 지출은 약 1100만 달러로, 주로 공격에 대응하는 광고였다.
▲ 미국 선거 개표 현황 2026년 11월 3일 미국 캔자스주 오버랜드파크의 한 메리어트 호텔에서 열린 선거 승리 기념 연설에서, 캔자스주 미국 연방 상원의원 선거에 출마한 민주당의 애덤 해밀턴(Adam Hamilton) 후보에게 지지자들이 환호하고 있다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS
그러자 이노호사는 9월 9일 광고에서 자신이 '너무 워크하다'고 공격받지만, 노동자들의 생활고에 집중하겠다고 밝혔다. 온라인에서 'PC와 결별한 민주당'의 사례로 종종 거론되는 캔자스의 목사 출신 상원 당선인 애덤 해밀턴 역시 반PC 후보로 분류하기 어렵다. 동성혼을 지지해온 그는 공화당 경쟁자의 '너무 워크하다'는 공격에, 예수마저 '워크하다'고 불렸을 것이라며 맞섰다.
해밀턴 역시 트랜스젠더 여성·소녀의 여성 스포츠 참여와 미성년자 성별확정 수술에는 반대했다. 그러나 캠프는 정치적 이익을 위해 작고 취약한 집단을 공격하거나 비하해서는 안 된다고도 강조했다.
공화당의 텃밭 텍사스에서 깃발을 꽂은 탈라리코는 미성년자 성별확정 수술을 전국적으로 금지하는 입법에 찬성하겠다고 밝혔다. 하지만 그렇다고 해서 탈라리코가 차별금지·여성 권리 전반을 폐기한 것은 결코 아니었다. 그의 캠프는 논란 이후에도 성적 지향·성별 정체성에 따른 차별을 금지하는 평등법 지지를 재확인했다. 페미니스트 머저리티 PAC도 그를 임신중지권과 성평등 수정헌법을 지지하는 후보로 소개했다. 한 후보의 캠프 안에서도 이처럼 의제별로 입장이 달랐다.
[보론] '최초' 기록 이어진 미국 중간선거
이번 중간선거는 미국 정치의 대표성이 넓어진 선거이기도 했다. 다양한 소수자 대표들이 당나귀의 등을 타고 의회 곳곳에 진출했다.
▲ 미국 조지아주 선거 2026년 11월 4일 미국 조지아주 애틀랜타의 선거 캠프 사무실에서, 조지아주지사 선거에서 승리한 뒤 소감을 밝히고 있는 민주당의 키샤 랜스 보텀스(Keisha Lance Bottoms). 그녀는 이번 미국 중간선거를 통해 미국 역사상 최초로 주지사에 당선된 흑인 여성이 되었다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS
조지아에서는 키샤 랜스 보텀스가 미국 역사상 최초의 흑인 여성 주지사로 당선됐다. 조지아의 앞선 주지사 83명은 모두 백인 남성이었다. 뉴멕시코의 데브 할런드는 미국 최초의 원주민 여성 주지사, 미네소타의 페기 플래너건은 최초의 원주민 여성 연방 상원의원 당선인이 됐다.
뉴햄프셔의 크리스 파파스는 공개적으로 동성애자임을 밝힌 남성 가운데 처음으로 연방 상원에 입성하게 됐고, 미시간의 압둘 엘사예드는 미국 최초의 무슬림 연방 상원의원 당선인이 됐다. 텍사스에서는 지나 이노호사가 최초의 라틴계 주지사로, 위스콘신에서는 데이비드 크롤리가 최초의 흑인 주지사로 선출됐다. 캘리포니아의 하비에르 베세라도 이 주 최초의 선출직 라틴계 주지사가 됐다.
또, 벤틀리 허진스는 조지아에서 공개적으로 트랜스젠더·논바이너리임을 밝힌 최초의 주의원이 됐다. 인권캠페인(HRC) 조지아 책임자 출신이 이제 직접 법을 만드는 자리에 들어선 것이다. 공화당이 트랜스젠더를 겨냥한 공격광고를 집중적으로 내보낸 선거였음에도 막을 수 없었다. 허진스는 당선 이후 지역 공영매체 WABE에 "성소수자도 조지아 주민이다"라며 "다른 모든 사람처럼 우리도 필요할 때 의료 서비스를 이용하고 싶다"고 말했다.
시민참여단체 연합 '스테이트 보이시스'의 알렉시스 앤더슨리드 대표는 AP통신에 "이러한 최초의 기록은 미국이 어떻게 변화하고 있는지를 보여준다"고 평가했다. 그는 유색인종과 성소수자 공동체가 오랫동안 조직을 만들고, 가가호호 방문하며 유권자를 만나온 활동을 강조하면서 "이 승리는 그들 덕분이다"라고 말했다.
[검증 결과] 대체로 거짓
민주당은 이번 중간선거에서 경제·민생과 트럼프 비판에 집중했다. 일부 후보는 트랜스젠더 권리 등 일부 정책에서 다소 후퇴하는 모습을 보여준 것도 확인된다.
▲ 미국 선거-민주당원들 2026년 11월 3일 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 미국 중간선거 개표 방송 시청 파티에서 사람들이 환호하고 있다. 이 파티는 의회 진보 보좌관 협회(CPSA)와 워싱턴 메트로 지역 미국 민주사회주의자(MDC DSA)의 공동 주최로 개최되었다. ⓒ 연합뉴스/REUTERS
그러나 이를 당 전체의 차별금지·성평등 정책 폐기나 강성 진보진영과의 결별로 확대하는 것은 여러 반례를 통해 반박됐다. 민주당의 공식 기조는 유지됐고, 관련 권리를 명시적으로 공약하거나 선거 쟁점으로 삼은 후보들이 다수 승리했다. 경제 문제와 정체성에 따른 차별을 함께 다룬 캠페인도 여럿이었다. 민주당 진영의 다양한 선거 캠페인과 소수자 후보 당선 사례들은 'PC주의를 버렸기 때문에 미국 민주당이 이겼다'는 주장의 전제가 성립하지 않음을 보여준다.
이에 <오마이뉴스>는 '미국 민주당이 PC주의·워크와 결별했기 때문에 중간선거에서 승리했다'는 주장을 '대체로 거짓'으로 판정한다.