▲ KBS, MBC, MBN, 뉴스1 등에서 최근 프랑스 시위 중 상점에서 약탈된 명품이 프랑스 거리에서 팔리고 있다며 보도한 한 X(옛 트위터) 영상은 프랑스가 아닌 스페인 마드리드에서 가짜 명품을 파는 노점상 영상으로 확인됐다. ⓒ KBS/MBC

▲ 한 스페인 사용자(@deckard75351)가 지난 10월 12일 X에 올린 원본 영상에는 마드리드의 그란 비아 거리에 있는 그란 비아 지하철역 입구 모습과 '마드리드'라는 글자가 쓰여 있는 버스가 보인다. ⓒ X계정(@deckard75351)

▲ 구글 지도에서 스페인 마드리드 그란비아 지하철역 주변 스트리트뷰를 통해 원본 영상과 동일한 배경을 확인할 수 있었다. ⓒ 구글지도