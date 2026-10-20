▲ 반중 인사 셰완쥔이 지난 18일 자신의 X 계정에 소문을 근거로 '김정은 사망설'을 퍼뜨렸지만, 북한 관영통신은 20일 김정은 시찰 사진을 공개했다. ⓒ 셰완쥔X계정 김정은 북한 국무위원장 사망설이 최근 국내외 소셜미디어를 통해 급속히 확산했지만, 근거 없는 허위 정보일 가능성이 크다. 북한 관영 매체인 <조선중앙통신>도 20일 김정은이 지난 19일 딸 김주애, 부인 리설주 여사 등과 함께 경공업 부문 피복·신발 전시회장을 직접 돌아보는 사진을 다수 공개했다. 이른바 '김정은 사망설'은 해외에서 활동하는 중국 반체제 인사 셰완쥔(Xie Wanjun)이 지난 18일(미국 현지 시각) 자신의 X 계정에 올린 글에서 시작됐다. 그는 이날 "최근 김정은이 심각한 뇌출혈로 쓰러져 혼수 상태에 빠졌다는 소문이 돌고 있다"라면서 "김정은은 응급 치료를 받기 위해 베이징 협화병원으로 이송됐지만, 그의 상태가 심각하고 최적의 치료 시기를 놓친 탓에 김정은은 부상으로 사망했다"라고 주장했다. 이어 그는 중국 공산당에서 김주애가 정권을 안정화하는 데 도움을 주기 위해 평양에 9000명의 병력을 파견했다거나, 북한 정권이 김정은 여동생인 김여정 손에 있다는 소문이 있다고 주장하기도 했다. 북한 관영매체, 김정은 사망설 다음날 전시회 사진 공개 ▲ (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 딸 주애, 부인 리설주 여사와 함께 '새 제품 개발과 질 제고 열풍'을 주제로 열리는 경공업 부문 피복·신발 전시회장을 돌아봤다고 조선중앙통신이 20일 보도했다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 하지만, 그는 소문만 내세웠을 뿐 구체적인 근거를 전혀 제시하지 않았다. 이에 영국 <더 선>, 미국 <뉴욕포스트> 같은 외국 황색 언론도 그의 '김정은 사망설' 주장을 인용해 보도하면서도 '검증되지 않은 추측성 주장'이나 '근거 없는 소문'으로 일축했다. <뉴욕포스트>는 19일(미국 현지 시각) <조선중앙통신>에서 공개한 김정은 사진을 보도하면서 "<조선중앙통신>은 김정은이 월요일에 전시회를 관람했다고 보도했지만, 사진들의 진위는 독립적으로 확인되지 않았으며 정확한 촬영 시기도 불분명하다"라면서도, 세완쥔이 제기한 주장에 대해서도 "이러한 주장 가운데 어느 것도 의료 기록이나 사진, 신원이 확인된 목격자 또는 독립적으로 검증 가능한 여타 증거로 뒷받침되지 않았다"라고 지적했다. ▲ (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 딸 주애, 부인 리설주 여사와 함께 '새 제품 개발과 질 제고 열풍'을 주제로 열리는 경공업 부문 피복·신발 전시회장을 돌아봤다고 조선중앙통신이 20일 보도했다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스/조선중앙통신 이 매체는 지난 2020년 4월 탈북민 출신 지성호 당시 미래한국당 국회의원 당선인이 퍼트린 '악명 높은 오보'가 떠오른다고 덧붙였다. 당시 지 의원은 김정은이 한동안 공개 석상에 나타나지 않자 그가 심혈관 수술 후 사망했을 가능성이 99%라고 주장했지만, 이후 김정은이 순천인비료공장 준공식에 참석해 건재한 게 확인되자 사과했다. 셰완쥔이 중국이나 북한에 유력한 정보원이 있는지는 확인되지 않았고, 지금까지 그가 퍼트린 주장도 신뢰성을 떨어뜨린다. 그는 같은 날에도 "중국 공산당 고위 관리 사이에서 시진핑 총서기가 정신을 잃었을 뿐만 아니라 미쳐버렸다는 소문이 돌고 있다"라거나 "러시아에서 중국 쓰촨성 청두로 돌아온 한 사람이 러시아 흑사병에 감염되어 병원에서 사망한 것으로 알려졌다"라고 주장했지만, 역시 소문만 내세울 뿐 아무런 근거도 제시하지 않았다. 그는 지난 2024년에도 시진핑 중국 국가주석의 '뇌졸중 발작 및 혼수설'을 퍼트리기도 했지만, 허위 정보로 드러났다. 그가 내세우는 '중국민주당(CDP) 당의장/주석'이라는 직함 역시 공신력 있는 조직의 수장을 의미하는 게 아니라 실체가 불분명한 자칭일 가능성이 크다. SNS·인터넷 커뮤니티 "김정은 북한 국무위원장이 뇌출혈로 쓰러져 사망했다" 검증 결과 이미지 검증결과 거짓 주장일 2026.10.19 출처 셰완쥔 X 계정 게시글출처링크 근거자료 뉴욕포스트, '북한은 김정은이 뇌출혈로 사망했다는 근거 없는 소문이 퍼진 후, 그의 '생존 증명' 사진을 공개했다'(2026.10.19.)자료링크 북한 조선중앙통신, '존경하는 김정은 동지께서 경공업 의류 및 신발 전시회장을 둘러보셨습니다'(2026.10.20. 최신 북한 뉴스)자료링크 오마이뉴스, "양치기소년" 태영호·지성호 '김정은 사망설' 후폭풍(2020.5.4.)자료링크 #김정은사망설 #허위정보