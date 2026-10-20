▲ 반중 인사 셰완쥔이 지난 18일 자신의 X 계정에 소문을 근거로 '김정은 사망설'을 퍼뜨렸지만, 북한 관영통신은 20일 김정은 시찰 사진을 공개했다. ⓒ 셰완쥔X계정

▲ (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 딸 주애, 부인 리설주 여사와 함께 '새 제품 개발과 질 제고 열풍'을 주제로 열리는 경공업 부문 피복·신발 전시회장을 돌아봤다고 조선중앙통신이 20일 보도했다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스

▲ (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 딸 주애, 부인 리설주 여사와 함께 '새 제품 개발과 질 제고 열풍'을 주제로 열리는 경공업 부문 피복·신발 전시회장을 돌아봤다고 조선중앙통신이 20일 보도했다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스/조선중앙통신