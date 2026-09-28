[팩트체크] '페미니즘으로 출산율 하락' 짚은 연구 없고 해외 반례 다수 존재... OECD는 초저출생 원인으로 성별 불평등 지적

[검증 대상] “문재인 정부 때 페미니즘 유행해 출산율 폭락”“문재인 정부 차원에서 대대적으로 밀어붙였던 페미니즘... 대한민국은 인구가 빠르게 줄었다.”우재준 국민의힘 국회의원이 용혜인 성평등가족부 장관...