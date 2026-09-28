▲ 최근 소셜미디어에 확산된 '평화의 발' 조형물 사진(왼쪽)과 지난 2015년 12월 23일 경기 파주시 임진각 평화누리공원에서 열린 '8·4 DMZ작전 상징 조형물 제막식'에서 공개된 실제 '평화의 발' 조형물(왼쪽). ⓒ 이슈랜드/뉴시스 최근 비무장지대에서 지뢰 추정 폭발 사고가 발생한 가운데, 박근혜 정부 때인 지난 2015년에 설치된 '평화의 발' 조형물이 마치 현 정부에서 만든 것처럼 왜곡한 허위 정보가 확산되고 있다. 육군 25사단 장병들이 지난 21일 서부전선 군사분계선(MDL) 비무장지대에서 현장 조사를 준비하던 중 지뢰로 추정되는 폭발 사고가 발생해 군 간부가 발목이 절단되는 등 3명이 중상을 당했다(관련기사 : 합참 "DMZ '지형 변화' 조사 준비 중 지뢰 추정 폭발" https://omn.kr/2jvj1). 그런데 지난 25일쯤 인스타그램, X(옛 트위터) 등 주요 소셜미디어와 인터넷 커뮤니티에는 지뢰 폭발 사고로 다리를 잃은 군인이 발목 형상의 조형상 앞에 고개 숙인 모습과 함께 "다리 잃은 하사에게 치료비는 자비 부담인데 2억짜리 발목 동상을 만들었다"는 내용의 게시물이 확산됐다. 일부 누리꾼은 이 동상이 이번 사건 이후 만들어진 것으로 왜곡해 현 정부를 비판하기도 했다. 하지만, '평화의 발' 조형물은 지난 2015년 8월 4일 비무장지대(DMZ)에서 발생한 목함지뢰 폭발 사고 이후인 그해 12월 23일 경기도 파주시 임진각 평화누리공원에서 설치한 것으로, 이번 사고와는 관련이 없다. 국방부 "2015년 설치된 조형물, 최근 폭발 사고와 무관" ▲ 정빛나 국방부 대변인은 27일 “일부 SNS에서 2015년 12월 23일 설치된 ‘평화의 발’ 조형물이 최근에 설치된 것이라는 허위 사실이 유포되고 있다”면서 “조형물은 최근 25사단 DMZ 내 지뢰 추정 폭발 사고와는 무관하다”고 밝혔다. ⓒ 정빛나국방부대변인인스타그램 정빛나 국방부 대변인은 지난 27일 자신의 소셜미디어에 "일부 SNS에서 2015년 12월 23일 설치된 '평화의 발' 조형물이 최근에 설치된 것이라는 허위 사실이 유포되고 있다"면서 "조형물은 최근 25사단 DMZ 내 지뢰 추정 폭발 사고와는 무관하다"고 밝혔다. 그는 "해당 조형물은 2015년 8월 4일 북한의 목함지뢰 도발을 기억하고, 당시 부상당한 국군 장병들의 희생과 헌신을 기리기 위해 '평화와 하나됨을 향한 첫걸음(평화의 발)'이라는 명칭으로 같은 해 12월 23일 파주 임진각 평화누리공원에 설치된 것"이라면서 "그럼에도 이와 연계하여 조형물의 설치 시점과 취지를 왜곡하고, 이를 현 정부에 대한 비난의 소재로 활용하는 것에 대해 유감을 표한다"고 지적했다. 실제 당시 <국방일보> <연합뉴스> <뉴시스> 등 언론 보도에 따르면, 해당 조형물은 지난 2015년 군 제1군단과 효성그룹이 기획·제작했고, 경기도청이 임진각 평화누리공원 안에 설치 공간과 조명용 전기를 제공했다. 그해 12월 23일 열린 제막식에는 목함지뢰 폭발로 부상을 당한 김정원·하재헌 하사 등 1사단 수색대대 장병들도 참석했다. ▲ 【파주=뉴시스】고범준 기자 = 2015년 12월 23일 오후 경기 파주시 임진각 평화누리공원에서 열린 '8·4 DMZ작전 상징 조형물 제막식'에서 평화의 발 조형물을 제작한 왕광현 작가가 참석자들에게 조형물 설명을 하고 있다. 이날 제막식에는 김용우 1군단장, 조현준 효성그룹 사장, 1사단 작전팀 하재헌 중사(진), 1사단 작전팀 김정원 중사(진), DMZ작전부대장 이종화 1사단장을 비롯 작전에 참가했던 1사단 수색대대 장병들과 가족들이 참석했다. 평화의 발 조형물은 지난 8월 4일 북한의 DMZ지뢰매설 도발 당시 작전에 참여했던 장병들의 전우애와 군인정신을 기리기 위해 국민의 염원을 담기 위해 육군 제1군단과 효성그룹이 기획과 제작을 했다. 2015.12.23. bjko@newsis.com ⓒ 뉴시스 '평화의 발' 조형물은 무릎 아래 다리가 서 있는 모습으로 높이 11m, 폭 2.6m에 달한다. 소셜미디어에 확산된 발목 아래 부분만 있는 조형물 사진은 인공지능(AI)으로 생성한 것으로 추정된다. 다만, 당시 누리꾼 사이에서 부상 장병 치료에 돈을 쓰지 않고 조형물에 2억 원을 들이는 게 적절하냐는 비판이 일었던 건 사실이다. 실제 피해 장병 일부가 병원비를 자비 부담한 사실이 알려져 논란이 되자 군에서 치료비 전액을 지원하기도 했다. SNS·인터넷 커뮤니티 "9월 21일 지뢰 사고 이후 2억 들여 '발목 조형물' 만들었다" 검증 결과 이미지 검증결과 거짓 주장일 2026.09.25 출처 인스타그램, 아카라이브 등 다수 게시물출처링크 근거자료 정빛나 국방부 대변인 인스타그램 '바로잡습니다'(2026..9.27.)자료링크 국방일보, [육군] 온 국민 통일 염원 상징으로 부활하다(2015.12.24.)자료링크 연합뉴스, '北지뢰도발'로 잃은 다리, '평화의 발'로 태어났다(2015.12.23.)자료링크 세계일보, "지뢰 부상 기념?" 2억 원짜리 '잘린 발목' 조각상 논란(2015.12.25.)자료링크 #지뢰폭발사고 #평화의발 #조형물