▲ 우재준 국민의힘 의원이 지난 8월 26일 국회에서 열린 본회의에서 이진숙 의원 제명 촉구 결의안 무기명 투표에 참여해 기표소를 나서고 있다. ⓒ 남소연

[검증 대상]

"문재인 정부 시절 페미니즘이 유행하면서 대한민국은 전쟁을 겪은 국가들보다도 인구가 더 빠르게 줄어들었습니다. 대한민국에 다시 한 번 페미니즘이 유행한다면, 아마 한국인은 멸종할 것입니다."

[검증 내용①]

▲ 기자회견 갖는 경희대 페미니즘 실천단 15일 서울 동대문구 경희대에서 '20대 페미니스트의 외침 실천단' 등 이 학교 학생들이 '문재인 대통령에게 보내는 후배 페미니스트들의 요구안' 기자회견을 하고 있다. 학생들은 이날 회견에서 여성이 안정적으로 일할 수 있는 사회 조성, 낙태죄 폐지 등을 요구했다. 2017.5.15 ⓒ 연합뉴스

[검증 내용②]

▲ 세계여성의날 기념 행사 참석한 문재인-안철수-이재명-심상정 2017년 3월 8일 오전 서울 중구 서울시청 다목적홀에서 열린 ‘3.8 세계여성의 날 기념 제33회 한국여성대회’에서 대선주자인 문재인 더불어민주당 전 대표와 심상정 정의당 대표, 안철수 국민의당 전 대표, 이재명 성남시장이 성평등 실현을 촉구하는 피켓을 들어보이고 있다. ⓒ 유성호

[검증 내용③]

▲ 올해 6월·2분기·상반기 출생아 수 7년 만에 최대 기록 국가데이터처가 발표한 '6월 인구동향'을 보면 6월 출생아 수는 2만3천111명으로 작년 동월 대비 3천115명(15.6%) 증가했다. 24개월 연속 동월대비 증가했다. ⓒ 연합뉴스

[검증 결과]