▲ KBS 9시 뉴스는 27일 네팔 홍수 피해 뉴스에서 AI(인공지능) 생성으로 추정되는 '홍수 전후 비교 사진'을 사용하면서 정확한 사진 출처와 AI 생성 확인 여부를 공개하지 않았다. (사진 출처 : KBS뉴스, '진흙에 파묻힌 마을…필사의 구조 작업' 영상 갈무리) ⓒ KBS뉴스

▲ 연합뉴스TV는 28일 네팔 홍수 피해 관련 보도에서 AI 생성 이미지로 추정되는 홍수 전후 비교 사진을 사용했다.(사진 출처 : 연합뉴스TV "목숨 걸고 달렸다"…창공에서 본 참혹 현장) ⓒ 연합뉴스TV

▲ 네팔 홍수 전후 비교 사진을 오픈AI의 생성 콘텐츠 확인 도구에 해당 이미지를 올린 결과, ‘OpenAI에서 생성된 SynthID 워터마크를 발견했다’며 ‘OpenAI 도구를 사용해 생성된 콘텐츠’라는 결과가 나왔다(위), 인공지능 이미지 탐지 서비스인 ‘판그램 이미지(Pangram Image)’ 역시 해당 이미지를 AI 생성 이미지로 판정했다(아래) ⓒ 오픈AI/판그램

▲ 지난 26일부터 국내외 주요 소셜미디어에 확산한 ‘네팔 홍수 전·후(Before & After)’ 비교 사진. AI로 생성했거나 AI로 편집한 사진으로 추정된다. ⓒ 오마이뉴스

▲ 2026년 8월 26일, 네팔 누와코트 지역의 트리슐리 바자르에서 갑작스러운 홍수가 발생한 후, 강변을 따라 진흙탕물에 집들이 부분적으로 잠겨 있다. 8월 26일 네팔 북부 라수와 지역을 휩쓴 대규모 홍수로 도로와 전력 인프라가 피해를 입었으며, 당국은 피해 규모를 파악하기 위해 분주히 움직이고 있다. (사진: Prabin RANABHAT / AFP ⓒ AFP/연합뉴스