[팩트체크] 언론·환경단체 "수문 개방 제대로 안 해서 역효과 발생"... 정부 "폭염과 가뭄으로 유량 부족"

"녹조 잡는다고 낙동강 보를 열었더니 녹조가 11배나 증가했습니다. '녹조 라떼' 괴담은 거짓 선동이었네요."(페이스북)최근 정부가 낙동강 보 4곳 수문을 개방한 뒤 녹조가 오히려 11배 급증했다는 언론 보도를 근...