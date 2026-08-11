▲ 한 누리꾼은 10일 페이스북에 "녹조 잡는다고 낙동강 보를 열었더니 녹조가 11배나 증가했습니다. '녹조 라떼' 괴담은 거짓 선동이었네요"라고 주장했다. ⓒ 페이스북

▲ 기후에너지환경부가 기록적 폭염과 가뭄으로 녹조가 확산하자 지난달 30일부터 순차적으로 낙동강 보 일부의 수문을 개방했다. 하지만, 목표치보다 수위와 시간을 줄이면서 효과가 미미했다. 되레 일부 구간은 유해 남조류 수치가 크게 치솟았다. 지난 3일 함안보 상류 어연양수장이 초록 물감을 풀어놓은 듯한 모습을 보이고 있다. ⓒ 임희자