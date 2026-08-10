▲ 인천광역시청 광복절 현수막에 태극기가 거꾸로 들어갔다는 주장이 지난 7일 주요 소셜미디어에 확산됐지만, 여성 독립운동가가 하늘 방향으로 펼쳐 든 태극기를 아래 방향에서 본 모습으로 확인됐다. ⓒ 인스타그램

▲ 인천시청 광복절 현수막에 들어간 태극기 모습(왼쪽 위)과 위쪽을 향한 태극기를 아래에서 본 모습(왼쪽 아래)이 일치하고, 태극기 위아래를 바꾼 모습(오른쪽 아래)과는 다르다. ⓒ 인천시청

▲ 경기도 성남시가 지난해 8월 80주년 광복절 경축식 안내책자 표지에 사용한 펼쳐든 태극기는 정면 모습을 사용했다. 국민의힘도 지난 2022년 제103주년 삼일절 카드뉴스에서 태극기 정면 모습이 보이는 사진을 사용했다. ⓒ 성남시·국민의힘