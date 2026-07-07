▲ KBS는 지난 6월 ‘찢긴 세대’ 기획을 통해 20대 청년층 사이에서 부동산, 주식 등 자산 양극화가 심각하다고 보도했다.(2026년 6월 9일 KBS 9시 뉴스 '갈라진 출발선…“20대 자산 격차 19배, 세대 중 최대”' 보도 화면 갈무리) ⓒ KBS

▲ KBS 방식(전국 소득 5분위) 기준 20대·30대 가구주 표본수(2025년) 소득상위 20%에 드는 20대 가구주는 13가구에 불과하다. *자료 : 국가데이터처, 가계금융복지조사 가구주 자료 마이크로데이터(2025). 비가중 가구 수. 분위는 연령 무관 전국 경상소득 5분위 ⓒ 오마이뉴스

▲ 2025년 상위 20% 자산 : 분석 방식별 20대 vs. 30대 비교. 같은 연령대 순자산 상위 20% 비교에선 여전히 30대 자산이 20대보다 2배 정도 많았다. *자료 : 국가데이터처 2025년 가계금융복지조사 마이크로데이터 가구주 자료, 가중 평균(단위 : 억 원) KBS 방식은 전국 소득5분위 상위 20%, 자산 기준은 연령대 내 순자산 상위 20%(김창환 캔자스대 사회학과 교수 분석) ⓒ 오마이뉴스

▲ <경향신문>은 7월 2일 '2030 벌-어지는 출발선' 기획에서 20대 순자산 상위 20%의 평균 총자산이 2025년 14억 3250만 원으로 하위 20% 평균(4229만 원)의 33.9배였다고 보도했다.(‘14억원 대 4229만원’ 20대 자산 격차 34배) ⓒ 경향신문

▲ 20대(30세 미만) 순자산 상위 20% 평균 / 하위 20% 평균 총자산 배율. 같은 연령대 안에서 순자산 상·하위 20% 격차는 오히려 줄었다. 경향신문 분석 방식을 적용했을 때 2021년 격차가 74배로 커지는 이유는 총자산 86억 원인 극단값을 지닌 20대 한 가구 때문이었다.*자료: 국가데이터처, 가계금융복지조사 마이크로데이터 가구주 자료, 가중. 경향신문 방식 전국 분위의 30세 미만 상위 20%는 매년 3~7가구에 불과. 김창환 캔자스대 사회학과 교수가 분석한 연령대 내 분위는 각 분위 약 70~101가구 ⓒ 오마이뉴스