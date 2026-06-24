[팩트체크] 이 대통령이 올린 G7 만찬 사진에 윤석열 얼굴 합성... 2023년 4월 당시 미국 대통령은 조 바이든

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 G7(주요 7개국) 정상회의 만찬에서 함께 찍은 사진이 '가짜 합성 사진'이라는 허위 주장이 국내외 소셜미디어에 확산됐다. 지난 2023년 4월 미국을 방문했던 윤석...