▲ 한 누리꾼은 지난 18일 스레드에 “현재 각종 SNS와 커뮤니티를 중심으로 무분별하게 퍼지고 있는 ‘이재명, 트럼프’ 사진은 교묘하게 조작된 ‘가짜 합성 사진’”이라고 주장했지만, 그가 올린 '윤석열, 트럼프' 사진이야말로 인공지능(AI)이나 딥페이크 기술을 이용해 만든 '가짜 합성 사진'이었다. ⓒ 스레드계정 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 G7(주요 7개국) 정상회의 만찬에서 함께 찍은 사진이 '가짜 합성 사진'이라는 허위 주장이 국내외 소셜미디어에 확산됐다. 지난 2023년 4월 미국을 방문했던 윤석열이 트럼프와 찍은 사진인데 이 대통령 얼굴을 합성해 조작했다는 것이다. 한 한국인 누리꾼은 지난 18일 스레드 계정에 "현재 각종 SNS와 커뮤니티를 중심으로 무분별하게 퍼지고 있는 '이재명, 트럼프' 사진은 교묘하게 조작된 '가짜 합성 사진'"이라면서 "윤석열 대통령님께서 2023년 당시 X를 통해 업로드한 사진이 이재명 대통령과 트럼프 사진으로 조작되었음이 팩트로 확인되었다"라고 주장했다. 이 대통령이 아닌 윤석열과 트럼프가 함께 찍은 사진은 지난 19일 한 미국 부정선거 음모론자 X 계정을 통해 외국으로도 퍼졌다. 이재명 대통령과 트럼프 함께 찍은 사진에 윤석열 얼굴 합성 하지만 이들이 공유한 '윤석열, 트럼프' 사진이야말로 실제 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 지난 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 공식 만찬에서 함께 찍은 사진에 윤석열 얼굴만 합성한 '가짜 합성 사진'이었다. 윤석열 얼굴을 합성하면서 트럼프 앞 테이블에 놓인 음료 잔도 코카콜라 캔으로 뒤바꿨다. ▲ 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 지난 16일(현지 시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상 만찬에서 함께 찍은 사진(왼쪽)과 윤석열 얼굴을 합성한 가짜 합성 사진(오른쪽). 트럼프 앞 테이블에 코카 콜라 캔도 합성했다. ⓒ 이재명대통령X계정 ▲ (에비앙=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.17 [공동취재 제공] ⓒ 연합뉴스 그들은 지난 2023년 4월 30일 윤석열과 트럼프 소셜미디어 계정에 해당 사진이 올라왔다고 주장했지만, 실제 존재하지 않는 허위 게시물이었다. 더구나 당시 미국 대통령은 트럼프가 아닌 조 바이든이었고, 트럼프 2기 임기는 지난 2025년 1월 20일 시작했다. 윤석열과 트럼프 게시물도 허위... 2023년 4월 30일 당시 미국 대통령은 조 바이든 윤석열은 지난 2023년 4월 26일(현지시간) 미국 워싱턴D.C를 국빈 방문해 조 바이든 당시 미국 대통령과 한미정상회담을 했다. 당시 윤석열은 4월 30일 자신의 X 계정에 조 바이든 계정 게시물을 공유했을 뿐 트럼프를 만났거나 함께 찍은 사진을 공유하지 않았다. ▲ 인공지능으로 생성한 것으로 추정되는 지난 2023년 4월 30일 윤석열 X 계정 허위 게시물(왼쪽)과 실제 윤석열이 지난 2023년 4월 30일 미국 방문 직후 자신의 X 계정에 올린 게시물. 조 바이든 당시 미국 대통령 게시물을 공유하면서 감사 인사를 전했다. ⓒ 윤석열X계정 앞서 이재명 대통령은 지난 18일 자신의 X 계정에 "어제 저녁 트럼프 대통령과 만찬을 하면서 약 90분 간 한반도 평화와 한미관계를 놓고 속 깊은 이야기를 나누고 많은 진전이 있었다. 오늘 마지막 오찬에서는 지금까지 사용하고 있던 서명용 펜을 제게 선물로 주셨다"면서 트럼프가 선물한 서명용 펜 사진과 만찬 때 트럼프와 함께 찍은 사진 2장을 공유했다. 청와대 대통령실 대변인은 지난 19일 프랑스 뉴스통신사인 AFP에 해당 사진은 인공지능(AI)으로 생성된 것이 아니라 실제 사진이라고 밝혔다. AFP 팩트체크는 22일 트럼프와 윤석열이 함께 있는 사진을 분석한 결과 해당 이미지가 인공지능(AI)으로 생성되었거나 딥페이크 콘텐츠일 가능성이 96.9%로 나타났다고 지적했다. SNS·인터넷 커뮤니티 "이재명, 트럼프 사진은 교묘하게 조작된 가짜 합성 사진" 검증 결과 이미지 검증결과 새빨간 거짓 주장일 2026.06.18 출처 스레드 '(펌)현재 확산 중인 선동용 사진, ‘명백한 합성’으로 밝혀졌습니다' 등 다수 게시물출처링크 근거자료 이재명 대통령 X 계정, '어제 저녁 트럼프 대통령님과 만찬을 함께 하며 약 90분 간 한반도 평화와 한미관계를 놓고 속 깊은 이야기를 나누고 많은 진전이 있었습니다'(2026.6.18.)자료링크 윤석열 X 계정, '(조 바이든 대통령 부부)그들의 진심 어린 따뜻한 환영에 대해 충분히 감사할 방식을 모르겠습니다'(2023.4.30.)자료링크 AFP 팩트체크 영문판, '한국 지도자가 트럼프 사진을 조작했다는 주장을 담은 게시물에 AI로 생성된 이미지가 사용됐다'(2026.6.22.)자료링크 오마이뉴스 등 다수 언론 보도, '트럼프와 골프 약속' 이 대통령 "한미관계는 단단하고 영원"(2026.6.18.)자료링크 연합뉴스 사진, '이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 기념 촬영을 하고 있다.'(2026.6.17.)자료링크 #트럼프 #G7정상회의 #이재명대통령 #윤석열 #조바이든