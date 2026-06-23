▲ 한 누리꾼은 지난 18일 스레드에 “현재 각종 SNS와 커뮤니티를 중심으로 무분별하게 퍼지고 있는 ‘이재명, 트럼프’ 사진은 교묘하게 조작된 ‘가짜 합성 사진’”이라고 주장했지만, 그가 올린 '윤석열, 트럼프' 사진이야말로 인공지능(AI)이나 딥페이크 기술을 이용해 만든 '가짜 합성 사진'이었다. ⓒ 스레드계정

▲ 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 지난 16일(현지 시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상 만찬에서 함께 찍은 사진(왼쪽)과 윤석열 얼굴을 합성한 가짜 합성 사진(오른쪽). 트럼프 앞 테이블에 코카 콜라 캔도 합성했다. ⓒ 이재명대통령X계정

▲ (에비앙=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.17 [공동취재 제공] ⓒ 연합뉴스

▲ 인공지능으로 생성한 것으로 추정되는 지난 2023년 4월 30일 윤석열 X 계정 허위 게시물(왼쪽)과 실제 윤석열이 지난 2023년 4월 30일 미국 방문 직후 자신의 X 계정에 올린 게시물. 조 바이든 당시 미국 대통령 게시물을 공유하면서 감사 인사를 전했다. ⓒ 윤석열X계정