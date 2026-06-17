▲ 친이란 성향 누리꾼(@RyanRozbiani)은 지난 15일 자신의 X계정에 한국 응원단이 팔레스타인 국기를 들고 응원하는 장면이 담긴 영상과 함께 “대한민국 팬들이 2026 FIFA 월드컵에서 팔레스타인 국기를 들고 있다”고 주장했지만, 지난 2024년 9월 5일 서울 월드컵경기장에서 열린 아시아 3차 예선 당시 영상으로 확인됐다. ⓒ X(@RyanRozbiani)