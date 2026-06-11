[팩트체크] 서울 송파구 동별 본투표 비율 따져보니... 6개동은 50% 초과, 잠실7동은 600명 증가

6월 3일 서울시 송파구 등 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생해 부정선거 음모론까지 제기됐으나, 실제 원인은 선관위의 예측 실패로 밝혀졌다. 보수 성향 유권자의 당일 투표가 2022년 대비 크게 증가했음...