▲ 6월 11일 바로 잡은 지상파3사 서울시장 선거 출구조사 결과. 지난 3일 발표에서 누락했던 사전투표자 예측치를 반영한 정원오 더불어민주당 후보 출구조사 예측치가 모든 연령대에서 상승했다. ⓒ 오마이뉴스 김시연 ▲ 6월 3일 잘못 발표된 지상파방송3사 서울시장 선거 출구조사 결과. 사전투표자 예측치가 빠졌다. ⓒ 오마이뉴스 김시연 오세훈 국민의힘 후보가 2030 남성은 물론 2030 여성에게도 정원오 더불어민주당 후보를 앞서는 것으로 발표된 서울시장 출구조사 결과는 실제 예측치와 달랐다. 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사를 진행한 한국방송협회 산하 방송사공동예측조사위원회(Korea Election Pool, 이하 KEP)는 11일 오후 서울, 대구 등 일부 지역의 성별 연령별 유권자 성향 분석 데이터에 오류가 있었다며 사과했다. 3개 여론조사기관 가운데 한국리서치가 담당했던 서울·대구·울산·충북의 성·연령별 유권자 데이터에 당일 출구조사 결과만 반영하고, 사전투표자 예측 데이터는 빠뜨렸다는 것이다.(관련기사 : 오세훈 뽑은 2030? 알고 보니 '사전투표' 빠졌다 https://omn.kr/2io1h ) 사전투표 빠진 성별·연령대별 출구조사, 오세훈 실제보다 부풀려 서울시장 출구조사의 경우 사전투표 예측치가 반영된 전체 예측치는 정원오 후보 51.4%, 오세훈 후보 46.0%로 변화가 없었지만, 당일 출구조사 결과만 반영했던 성별·연령별 데이터는 오세훈 후보가 정원오 후보를 전체적으로 앞서는 것처럼 잘못 발표됐다. 선거일 당일 출구조사만 반영된 성별 연령별 데이터는 오세훈 후보가 40, 50대를 제외한 모든 연령대에서 정 후보를 앞서는 것으로 나타났지만, 사전투표 예측치까지 반영한 실제 출구조사 예측치는 40, 50대뿐 아니라 60대에서도 정 후보가 과반을 차지해 오 후보를 크게 앞서는 것으로 나타났다. 20, 30대와 70대 이상에서는 여전히 오 후보가 정 후보를 앞섰지만 그 격차는 크게 줄었다. 특히 정원오 45.3% vs. 오세훈 48.3%으로 오차범위 안에서 오 후보가 우위였던 20, 30대 여성(30대 이하 여성)도 실제 예측치와 차이가 컸다. 특히 30대 여성의 경우 지난 3일 발표에선 오세훈 후보가 53.6%로, 정원오 후보(42.8%)를 10%포인트 가까이 앞서는 것으로 나타났지만, 실제 사전투표가 반영된 출구조사 예측치는 정원오 62.3%, 오세훈 35.2%로, 정 후보가 오히려 27%포인트 앞선 결과였다. 정원오 후보의 20대 여성 예측치도 48.5%에서 56.7%로 늘었다. 60대 남성 역시 지난 3일 발표에서는 정원오 43.2%, 오세훈 56.7%로 오 후보가 과반을 차지한 것으로 보였지만, 실제 사전투표를 반영한 결과 정원오 57.7%, 오세훈 42.2%로 정반대로 뒤집혔다. 서울시장 선거 개표 결과 지상파3사 출구조사 예측은 빗나갔고, 오세훈 후보가 근소한 차이로 당선했다. 이에 일부 언론은 20, 30대 남성은 물론 20, 30대 여성까지 오세훈 후보를 선택한 결과라고 분석했지만, 이들이 근거로 삼았던 지상파3사 출구조사 성별 연령별 데이터 역시 오류였음이 드러났다. 덧붙이는 글 지상파 3사가 전국 16개 시도에서 진행한 출구조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±1.7%~±4.1%였고, 지난달 30일부터 지난 2일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1만1357명을 대상으로 전화 면접조사한 '사전투표기간 여론조사'는 95% 신뢰수준에 표본오차는 시도별로 ±3.1%p~±5.5%p였다. 언론 보도 지상파방송3사 서울시장 선거 출구조사 성·연령별 예측치 "서울시장 출구조사에서 2030 여성도 오세훈을 선택했다" 검증 결과 이미지 검증결과 대체로 거짓 주장일 2026.06.03 출처 KBS 개표방송 “성별·연령별 뚜렷한 차이”…서울·대구 출구조사 분석 등 다수 언론 보도출처링크 근거자료 한국방송협회, '방송사공동예측조사위(KEP), 6.3 지방선거 출구조사 일부 지역 성·연령별 분석 데이터 오류 사과'(2026.6.11.)자료링크 오마이뉴스 보도, '오세훈 뽑은 2030? 알고 보니 '사전투표' 빠졌다'(2026.6.11.)자료링크 '방송사공동예측조사위(KEP), 서울,대구,울산,충북사전투표 반영된 연령 및 성연령 득표율 추정치 자료자료링크 #지상파3사출구조사 #서울시장선거