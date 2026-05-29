▲ 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 경기도 안성시에 내건 선거 현수막에 지역 공약이 빠진 채 걸려 논란이 되고 있다.(출처 : 다모앙 게시물) 오른쪽 아래는 네이버 지도 거리뷰 안성시 공도지구대 사거리 모습. ⓒ GreenDay/네이버지도

▲ 조응천 개혁신당 경기도지사 후보는 29일 오후 3시 20분쯤 지역 공약이 빠진 채 걸린 양향자 국민의힘 후보 현수막 사진을 자신의 페이스북에 공유하면서 "양향자 후보가 경기도 안성시에 내건 이 현수막을 통해 양 후보가 이번 선거를 얼마나 성의 없게 치르고 있는지 알 수 있다"라고 지적했다. ⓒ 조응천후보페이스북