[팩트체크] 국민의힘 대표, '친중정권' 비난하면서 이같이 주장... 일본도 수입 전기차에 보조금 지급

"일본은 자국 전기차만 보조금을 준다. 한국은 중국 전기차도 똑같이 준다."장동혁 국민의힘 당 대표가 더불어민주당을 "더불어중국당"이라고 일컬으며 "'친중정권' 다운 모습"이라고 비난했다. 우리나라가 다른 나...