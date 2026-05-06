[팩트체크] 12·3 내란 직후 미국 보수 매체 보도 비틀기... 당시 출연한 고든 창은 윤석열 옹호

미국 폭스뉴스가 윤석열을 시진핑, 김정은과 함께 '3대 말썽꾼'으로 뽑았다는 허위정보가 국내 커뮤니티에 재확산되고 있다. 해당 보도는 2024년 12월 4일 방송으로, 실제 내용은 윤석열 탄핵 위기로 중국과 북한이 ...