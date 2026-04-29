[팩트체크] '아파트 보유자 절반'을 침소봉대… '실거주 1주택자' 등 제외하면 주택 보유자 20% 이하

국민의힘이 장특공제 폐지시 서울시민 절반이 피해를 본다고 주장했으나, 이는 아파트 중위가격만을 근거로 한 과장된 주장으로 드러났다. 실제 서울시 공동주택 중위가격은 5.8억원 수준이며, 12억원 이상 주택은 ...