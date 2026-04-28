▲ 지난 25일(이하 현지시각) 미국 워싱턴D.C 힐튼호텔에서 열린 '백악관 출입기자단 연례 만찬'(WHCD) 행사장에서 발생한 총격 사건 직후 한 참석자가 와인을 훔치는 장면이라는 여상이 소셜미디어로 확산됐지만, 행사 담당자는 와인 값은 모두 참가비에 포함돼 있어 도난 사건은 발생하지 않았다고 밝혔다.(출처 : @TeslaBoomerPapa X 계정) ⓒ @TeslaBoomerPapa의 X계정