▲ 29일 KB부동산이 발표한 3월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 16일 조사 기준으로 이달 서울 아파트 매매가는 1.43% 상승했다. 반면 강남구(-0.16%)는 2024년 3월(-0.08%) 이후 2년 만에 가격이 상승을 멈추고 하락 전환했다. 사진은 이날 서울 강남구 한 아파트 단지의 모습. ⓒ 연합뉴스

▲ 김재섭 국민의힘 의원은 22일 자신의 페이스북에 “장기보유특별공제를 마치 투기 특혜인 양 몰아가는 것은 서울의 현실을 한참 모르는 이야기”라면서 “서울의 집값 중위 가격이 12억을 넘는 것을 고려하면, 서울 시민들 절반 정도가 장특공제 폐지 피해 대상이 된다”고 주장했다. ⓒ 김재섭의원페이스북

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