▲ 20일 아랍어권 소셜미디어를 중심으로 확산된 이스라엘군 병사가 예수상을 복원한 뒤 무릎 꿇고 사과하는 장면이 담긴 사진(왼쪽)은 파괴 전 예수상 사진(오른쪽)을 도용해 AI로 생성한 것으로 추정된다. ⓒ X계정

▲ 이스라엘군 병사의 파괴 당시 사진(왼쪽)과 조작한 사진(오른쪽)을 비교하면 예수상이 파괴 행위 이전과 다름없는 원형을 그대로 유지하고 있고, 파괴 당시 우물 형태였던 받침대 모습과 주변 나무 모습도 차이가 있다(양쪽 사진 비교를 위한 색이 들어간 원 표시는 오마이뉴스에서 함) ⓒ X계정(@ytirawi)/오마이뉴스