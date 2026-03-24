[팩트체크] 지난해 11월 이랜드 패션물류센터 화재 사진이 이란 군함 폭침 사진으로 둔갑... AFP "가짜뉴스"

지난해 11월 충남 천안 이랜드 패션물류센터 화재 사진이 최근 이란 군함 폭격 사진으로 왜곡돼 SNS에 확산되고 있다. 페이스북과 X 등에 "미군의 토마호크 미사일 공격으로 이란 해군 함정이 화염에 휩싸였다"는 설...