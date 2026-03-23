▲ 지난 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 열린 BTS(방탄소년단) 컴백 공연 이후 국내외 소셜미디어에 AI로 만든 공연 장면 영상이 확산되고 있다. 무대 장치, 이순신 장군 동상 위치와 형태, 광화문 현판 등이 실제와 다르고, 21일 공연 이전에 구글 AI를 이용해 만든 영상으로 확인됐다. ⓒ X(옛 트위터)

▲ BTS(방탄소년단)가 21일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 컴백 공연 ‘비티에스 컴백 라이브: 아리랑’에서 신곡 무대를 선보이고 있다. ⓒ 사진공동취재단

▲ BTS(방탄소년단) 컴백 공연 이전부터 인스타그램 등 소셜미디어에는 AI로 만든 가상 공연 영상이나 사진이 다수 확인된다. 이들은 대부분 AI로 만들었음을 스스로 밝혔다. ⓒ 인스타그램/유튜브