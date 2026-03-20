▲ 지난 3월 6일 인스타그램에 '미군 토마호크 미사일과 스텔스 전투기의 맹공격으로 이란 해군 함정들이 화염에 휩싸였다'는 내용으로 퍼진 사진은 지난해 11월 15일 충남 천안에서 발생한 이랜드 패션물류센터 화재 사진이었다. ‘E LAND FASHION'라는 상호가 들어간 건물 모습(왼쪽 아래)은 화재 전인 지난 2025년 3월 카카오맵 로드뷰(오른쪽 아래)에 찍힌 이랜드 패션물류센터 건물 모습과 일치한다. ⓒ 인스타그램·카카오맵