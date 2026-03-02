▲ 지난 2월 23일 한국을 국빈 방문한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 방한 소감을 표현했다는 내용의 글이 SNS 등 온라인에 퍼져나갔으나 이는 룰라 대통령이 쓴 글이 아님이 밝혀졌다. 이훈기 민주당 의원도 해당 글을 소개했다가 이후 삭제했다. ⓒ 이훈기 의원 페이스북 갈무리

▲ 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 한-브라질 공동언론발표를 마친 뒤 박수치고 있다. 2026.2.23 ⓒ 연합뉴스

▲ 브라질 대통령실 누리집에 기재된 룰라 대통령의 연설 및 성명, 인터뷰에서도 한국과 관련된 글은 국빈 방문 성명, 한국-브라질 비즈니스 포럼 폐막식 성명, <조선일보>와의 서면 인터뷰가 전부였다. ⓒ 브라질 대통령실 누리집 갈무리

▲ 지난 2월 26일 김지현 <오마이뉴스> 기자는 오마이뉴스 유튜브 채널 '이병한의 상황실'에 출연해 한국 의전팀이 준비한 것으로 알려진 룰라 대통령의 장갑이 실은 브라질 의전팀이 준비했다는 사실을 취재 결과 확인했다고 말했다. ⓒ Youtube '오마이TV' 갈무리