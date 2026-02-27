[팩트체크 인터뷰] 정재훈 고려대 예방의학교실 교수 "행정 미비점 보완하되, 백신 접종 효과 부정해선 안돼"

감사원 발표 이후 코로나19 백신에 대한 불신과 불안감이 커지고 있다. 일부 언론에서 "이물질 백신 1420만 회 접종"이라고 보도하자, 질병관리청은 실제 이물질이 들어간 백신을 접종한 사례가 없다고 반박하기도 ...