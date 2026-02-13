[팩트체크] 영국 컨설팅업체 지난해 전망치, 데이터 조작 논란... 보고서 낸 대한상의 "통계 인용 자제 요청"

국내 주요 언론이 대한상의 보고서를 인용해 '상속세 때문에 부자 2400명이 한국을 떠났다'고 보도했으나, 이는 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 이 수치는 영국 컨설팅 업체의 '2025년 전망치'에 불과했고, 해당 업체...